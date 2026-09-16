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[GALLERY] 10 thực phẩm lành mạnh mẹ bầu tiểu đường thai kỳ nên ăn

Kho tri thức

[GALLERY] 10 thực phẩm lành mạnh mẹ bầu tiểu đường thai kỳ nên ăn

Một chế độ ăn cân đối, giàu chất xơ, protein và chất béo tốt có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đồng thời cung cấp dưỡng chất cần thiết cho thai kỳ.

Ngọc Mai
Bông cải xanh, cải bó xôi, cải kale và nhiều loại rau lá xanh đậm là nhóm thực phẩm giàu chất xơ nhưng chứa ít carbohydrate. Việc bổ sung rau vào các bữa ăn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn. Mẹ bầu có thể ưu tiên hấp, luộc hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải để giữ giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Hachi Nông nghiệp
Bông cải xanh, cải bó xôi, cải kale và nhiều loại rau lá xanh đậm là nhóm thực phẩm giàu chất xơ nhưng chứa ít carbohydrate. Việc bổ sung rau vào các bữa ăn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn. Mẹ bầu có thể ưu tiên hấp, luộc hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải để giữ giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Hachi Nông nghiệp
Thay thế một phần cơm trắng bằng gạo lứt hoặc sử dụng yến mạch nguyên cám có thể giúp bữa ăn giàu chất xơ hơn. Đây là những nguồn carbohydrate phức hợp, thường được tiêu hóa chậm hơn so với các loại tinh bột tinh chế. Tuy nhiên, mẹ bầu vẫn cần kiểm soát khẩu phần thay vì ăn thoải mái chỉ vì đây là ngũ cốc nguyên hạt. Ảnh: Người đưa tin
Thay thế một phần cơm trắng bằng gạo lứt hoặc sử dụng yến mạch nguyên cám có thể giúp bữa ăn giàu chất xơ hơn. Đây là những nguồn carbohydrate phức hợp, thường được tiêu hóa chậm hơn so với các loại tinh bột tinh chế. Tuy nhiên, mẹ bầu vẫn cần kiểm soát khẩu phần thay vì ăn thoải mái chỉ vì đây là ngũ cốc nguyên hạt. Ảnh: Người đưa tin
Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu gà và các loại đậu nguyên hạt cung cấp chất xơ, protein thực vật cùng nhiều vi chất. Nhóm thực phẩm này có thể kết hợp trong các món salad, súp hoặc ăn cùng ngũ cốc nguyên hạt để tạo nên bữa ăn cân đối hơn. Mẹ bầu nên ưu tiên đậu chế biến đơn giản, hạn chế các món thêm nhiều đường hoặc nước cốt béo. Ảnh: Vinmec
Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu gà và các loại đậu nguyên hạt cung cấp chất xơ, protein thực vật cùng nhiều vi chất. Nhóm thực phẩm này có thể kết hợp trong các món salad, súp hoặc ăn cùng ngũ cốc nguyên hạt để tạo nên bữa ăn cân đối hơn. Mẹ bầu nên ưu tiên đậu chế biến đơn giản, hạn chế các món thêm nhiều đường hoặc nước cốt béo. Ảnh: Vinmec
Cá hồi cùng một số loại cá béo là nguồn protein chất lượng cao và cung cấp omega-3, đặc biệt là DHA, dưỡng chất quan trọng trong thai kỳ. Mẹ bầu có thể đưa cá vào thực đơn vài lần mỗi tuần, ưu tiên cách chế biến như hấp, áp chảo hoặc nướng chín kỹ. Cần lựa chọn những loại cá phù hợp với thai kỳ và tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao. Ảnh: Arttimes
Cá hồi cùng một số loại cá béo là nguồn protein chất lượng cao và cung cấp omega-3, đặc biệt là DHA, dưỡng chất quan trọng trong thai kỳ. Mẹ bầu có thể đưa cá vào thực đơn vài lần mỗi tuần, ưu tiên cách chế biến như hấp, áp chảo hoặc nướng chín kỹ. Cần lựa chọn những loại cá phù hợp với thai kỳ và tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao. Ảnh: Arttimes
Ức gà, thịt heo nạc và thịt bò nạc cung cấp protein, sắt cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho mẹ và thai nhi. Protein trong bữa ăn cũng góp phần tạo cảm giác no và giúp cân bằng bữa ăn có chứa tinh bột. Nên ưu tiên phần thịt nạc, chế biến ít dầu mỡ và hạn chế các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội. Ảnh: Bách hoá XANH
Ức gà, thịt heo nạc và thịt bò nạc cung cấp protein, sắt cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho mẹ và thai nhi. Protein trong bữa ăn cũng góp phần tạo cảm giác no và giúp cân bằng bữa ăn có chứa tinh bột. Nên ưu tiên phần thịt nạc, chế biến ít dầu mỡ và hạn chế các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội. Ảnh: Bách hoá XANH
Trứng gà là thực phẩm giàu protein và chứa nhiều dưỡng chất như choline, vitamin B12 cùng các vitamin và khoáng chất khác. Với mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ, trứng có thể kết hợp với rau xanh và một phần tinh bột nguyên hạt để tạo thành bữa ăn giàu dinh dưỡng. Trứng cần được nấu chín kỹ, tránh sử dụng trứng sống hoặc chưa chín hoàn toàn. Ảnh: Điện máy XANH
Trứng gà là thực phẩm giàu protein và chứa nhiều dưỡng chất như choline, vitamin B12 cùng các vitamin và khoáng chất khác. Với mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ, trứng có thể kết hợp với rau xanh và một phần tinh bột nguyên hạt để tạo thành bữa ăn giàu dinh dưỡng. Trứng cần được nấu chín kỹ, tránh sử dụng trứng sống hoặc chưa chín hoàn toàn. Ảnh: Điện máy XANH
Sữa chua không đường cung cấp protein, canxi và các dưỡng chất có lợi cho chế độ ăn trong thai kỳ. Đây cũng có thể là lựa chọn cho bữa phụ thay thế những món ăn nhiều đường. Mẹ bầu nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, ưu tiên sữa chua không đường và có thể kết hợp với một lượng nhỏ quả mọng hoặc các loại hạt. Ảnh: Bách hoá XANH
Sữa chua không đường cung cấp protein, canxi và các dưỡng chất có lợi cho chế độ ăn trong thai kỳ. Đây cũng có thể là lựa chọn cho bữa phụ thay thế những món ăn nhiều đường. Mẹ bầu nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, ưu tiên sữa chua không đường và có thể kết hợp với một lượng nhỏ quả mọng hoặc các loại hạt. Ảnh: Bách hoá XANH
Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và nhiều vi chất. Nhờ hàm lượng carbohydrate tương đối thấp so với nhiều loại trái cây khác, bơ có thể được đưa vào thực đơn của mẹ bầu tiểu đường thai kỳ với khẩu phần phù hợp. Có thể dùng bơ cùng trứng, salad hoặc bánh mì nguyên cám thay vì kết hợp với sữa đặc, đường và các loại siro. Ảnh minh hoạ AI
Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và nhiều vi chất. Nhờ hàm lượng carbohydrate tương đối thấp so với nhiều loại trái cây khác, bơ có thể được đưa vào thực đơn của mẹ bầu tiểu đường thai kỳ với khẩu phần phù hợp. Có thể dùng bơ cùng trứng, salad hoặc bánh mì nguyên cám thay vì kết hợp với sữa đặc, đường và các loại siro. Ảnh minh hoạ AI
Hạnh nhân, óc chó và hạt chia cung cấp chất béo tốt, protein, chất xơ cùng nhiều khoáng chất. Một lượng vừa phải các loại hạt có thể trở thành món ăn nhẹ tiện lợi giữa các bữa chính. Tuy nhiên, mẹ bầu nên ưu tiên hạt nguyên chất, không tẩm đường hoặc phủ caramel, đồng thời chú ý khẩu phần vì nhóm thực phẩm này có mật độ năng lượng cao. Ảnh minh hoạ AI
Hạnh nhân, óc chó và hạt chia cung cấp chất béo tốt, protein, chất xơ cùng nhiều khoáng chất. Một lượng vừa phải các loại hạt có thể trở thành món ăn nhẹ tiện lợi giữa các bữa chính. Tuy nhiên, mẹ bầu nên ưu tiên hạt nguyên chất, không tẩm đường hoặc phủ caramel, đồng thời chú ý khẩu phần vì nhóm thực phẩm này có mật độ năng lượng cao. Ảnh minh hoạ AI
Dâu tây, việt quất và mâm xôi chứa chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong khi khẩu phần phù hợp có thể giúp mẹ bầu bổ sung trái cây mà không nạp quá nhiều đường. Nên ăn quả tươi nguyên quả thay vì uống nước ép hoặc sinh tố có thêm đường. Kết hợp quả mọng với sữa chua không đường và một ít hạt cũng là lựa chọn phù hợp cho bữa phụ. Ảnh minh hoạ AI
Dâu tây, việt quất và mâm xôi chứa chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong khi khẩu phần phù hợp có thể giúp mẹ bầu bổ sung trái cây mà không nạp quá nhiều đường. Nên ăn quả tươi nguyên quả thay vì uống nước ép hoặc sinh tố có thêm đường. Kết hợp quả mọng với sữa chua không đường và một ít hạt cũng là lựa chọn phù hợp cho bữa phụ. Ảnh minh hoạ AI
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Ngọc Mai
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