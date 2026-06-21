Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Mỹ - Iran

Phó Tổng thống Mỹ Vance lạc quan về tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn tại miền nam Lebanon.

AP đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã lên đường tới Thụy Sĩ vào ngày 20/6 để tham gia cuộc đàm phán nhằm bổ sung những chi tiết quan trọng cho thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh, chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn, đồng thời Tehran cảnh báo rằng sẽ khó đạt được tiến triển nếu giao tranh không chấm dứt.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ áp đặt mức phí tại tuyến đường thủy quan trọng này nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran trong vòng 60 ngày. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng số tiền này sẽ dùng cho “dịch vụ bảo vệ các quốc gia Trung Đông”. Thỏa thuận hiện tại cho phép đi lại miễn phí qua eo biển trong 60 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Diễn biến mới cho thấy khởi đầu không suôn sẻ cho các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran mà Pakistan, nước trung gian then chốt, cho biết sẽ bắt đầu vào ngày 21/6, với sự tham gia của các nhà hòa giải Qatar.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường tới Thụy Sĩ vào tối 20/6, đúng lúc truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh đoàn đàm phán Iran đến nơi. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu, cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và các quan chức ngân hàng trung ương, dầu mỏ cùng nhiều thành viên khác.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội, Thống chế Asim Munir, cũng lên đường tới Thụy Sĩ vào cuối ngày 20/6.

Các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu từ ngày 19/6, nhưng phía Iran đã hủy kế hoạch tham dự do giao tranh leo thang tại Lebanon. Israel và nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn sau đó nhất trí đạt thỏa thuận ngừng bắn nhằm giảm căng thẳng.

Phó Tổng thống Mỹ Vance. Ảnh: AP.

Phó Tổng thống Vance nói với báo giới ông sẽ ở Thụy Sĩ “một hoặc hai ngày” nhưng lạc quan về tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn tại miền nam Lebanon. Trước đó, ông xác nhận các Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã có mặt tại Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định trên truyền hình nhà nước rằng các cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận cuối cùng sẽ chỉ bắt đầu khi các cam kết then chốt được thực hiện. Nếu không, “toàn bộ biên bản ghi nhớ sẽ bị đe dọa”.

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