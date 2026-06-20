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Quân sự - Thế giới

Đặc phái viên Mỹ tới Thụy Sĩ, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Theo một quan chức Mỹ, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đã có mặt tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiềm năng với Iran.

An An (Theo Iranintl)

Iranintl dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ ngày 19/6 cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đã có mặt tại Thụy Sĩ. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng đang trên đường tới Thụy Sĩ, nơi dự kiến ​​diễn ra vòng đàm phán đầu tiên về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Sự hiện diện của hai Đặc phái viên cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump tại Thụy Sĩ có thể làm dấy lên kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán có thể sớm bắt đầu, mặc dù cả hai bên đều chưa công khai tuyên bố ngày diễn ra vòng đàm phán đầu tiên.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, đã thảo luận về thỏa thuận Mỹ-Iran và an ninh khu vực với Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar, hai quan chức đã gặp nhau tại Burgenstock, Thụy Sĩ, nơi các phái đoàn của Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ khởi động vòng đàm phán mới.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Qatar tái khẳng định sự ủng hộ của Doha đối với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình.

Ông cho rằng những nỗ lực như vậy sẽ tăng cường an ninh khu vực, mở ra những chân trời mới cho hợp tác, phát triển và thịnh vượng, đồng thời phục vụ lợi ích chung của người dân trong khu vực và trên toàn thế giới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thúc đẩy nối lại thanh sát hạt nhân tại Iran

Nguồn video: VTV
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