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Quân sự - Thế giới

Mỹ cân nhắc phát triển vũ khí phòng không mới theo công nghệ Nga

Lầu Năm Góc được cho là đang nghiên cứu thế hệ radar phòng không cơ động mới, với thiết kế có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phòng không hiện đại của Nga.

Trà Khánh

Theo Military Watch, Mỹ đang tìm hiểu tới công nghệ phòng không của Nga khi phát triển thế hệ radar cơ động mới, sau những tổn thất trong cuộc xung đột với Iran ở Trung Đông.

Cũng theo nguồn tin của Military Watch, các radar mới của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD có thể được tích hợp nền tảng cảm biến cơ động, tương tự thiết kế được Nga áp dụng ngay từ đầu trên các hệ thống phòng không S-300 và S-400.

Một báo cáo được công bố đầu tuần trước cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phá hủy số radar phòng không của Mỹ trị giá hơn 3 tỷ USD chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc chiến do Israel và Mỹ phát động nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

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Mỹ cân nhắc phát triển các hệ thống radar phòng không di động theo công nghệ tương tự của Nga. Ảnh: RT.

Các radar bị phá hủy được cho là bao gồm những hệ thống có giá trị thấp hơn như AN/TPS-59, trị giá khoảng 70 triệu USD, cùng một radar AN/FPS-132 và hai radar cơ động AN/TPY-2 băng tần X thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD. Mỗi radar AN/TPY-2 được cho là có giá hơn 1 tỷ USD.

Military Watch nhận định việc các radar này bị phá hủy đã giáng một đòn mạnh vào năng lực nhận thức tình huống của lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Theo báo cáo, cách tiếp cận mới có thể đánh dấu sự thay đổi so với quan niệm truyền thống của phương Tây về một khẩu đội phòng không độc lập, trong đó radar, hệ thống chỉ huy và bệ phóng được tổ chức thành một đơn vị tương đối khép kín.

Thay vào đó, các radar sẽ trở thành những nút cảm biến trong một mạng lưới phòng không rộng lớn hơn. Một cảm biến cơ động có thể phát hiện mục tiêu, sau đó truyền dữ liệu tới các bệ phóng ở vị trí khác để thực hiện đánh chặn, trong khi radar và bệ phóng không nhất thiết phải đặt cùng một địa điểm.

Theo Military Watch, ý tưởng này tương đồng với kiến trúc phòng không mạng hóa của Nga, đồng thời phù hợp với Hệ thống Chỉ huy Tác chiến Phòng không và Phòng thủ tên lửa tích hợp (IBCS) của Mỹ. IBCS được thiết kế nhằm kết nối nhiều loại cảm biến và vũ khí khác nhau thành một mạng lưới thống nhất.

Military Watch cho biết việc các radar bị phá hủy đã khiến Mỹ và Israel phải phụ thuộc nhiều hơn vào các cảm biến triển khai trên tàu chiến cũng như một radar AN/TPY-2 đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo The Wall Street Journal, các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại lên tới 13 tỷ USD đối với cơ sở và khí tài quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu, Tehran được cho là đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công bằng máy bay, tên lửa và UAV, gây thiệt hại cho ít nhất 20 địa điểm tại 8 quốc gia được quân đội Mỹ sử dụng. Iran cũng được cho là đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 42 máy bay quân sự Mỹ, trong đó có một số máy bay bị tấn công khi đang đỗ tại các căn cứ không quân.

#vũ khí phòng không #vũ khí Nga #Quân đội Mỹ #Lầu Năm Góc

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