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Kho tri thức

Mảnh giấy cũ suýt thành tro, hé lộ dấu tích tiền tệ cổ

Mảnh giấy vàng học sinh nhặt được bên đồng ruộng bất ngờ được nhận diện là tiền giấy cổ, hé lộ dấu tích lịch sử quý giá.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Mảnh giấy vàng xuất hiện trong tình huống bất ngờ

Trong một lần khảo sát thực địa tại khu vực Bạch Tháp thuộc di tích thành cổ Phong Châu, ngoại ô phía Đông Hô Hòa Hạo Đặc (Trung Quốc), một chuyên gia khảo cổ lớn tuổi tình cờ phát hiện hai học sinh tiểu học đang nghịch lửa bên cánh đồng. Giữa thời tiết khô hanh của vùng thảo nguyên, những đám cỏ khô rất dễ bắt lửa, vì vậy ông lập tức tiến đến ngăn các em lại. Chính trong lúc đó, ông chú ý đến một vật mà đứa trẻ đang cầm trên tay: mảnh giấy đã ngả màu vàng.

Thoạt nhìn, đó dường như chỉ là một tờ giấy cũ bị bỏ lại ngoài đồng. Tuy nhiên, với con mắt của người làm khảo cổ, những dấu vết trên bề mặt khiến ông cảm thấy bất thường. Ông nhanh chóng kiểm tra kỹ mảnh giấy và nhận thấy đây có thể không phải một vật vô giá trị.

Sau khi được các chuyên gia kiểm tra, mảnh giấy được xác định có liên quan đến “Trung Thống Nguyên Bảo Giao Sao” - một loại tiền giấy được phát hành dưới triều đình thời nhà Nguyên.

Đây là một phát hiện đặc biệt quan trọng bởi tiền giấy thời nhà Nguyên phản ánh một bước phát triển đáng chú ý trong lịch sử tiền tệ Trung Quốc. Không giống tiền kim loại vốn tồn tại dưới dạng đồng xu, tiền giấy phụ thuộc vào hệ thống phát hành, lưu thông và uy tín của chính quyền thời cổ.

Các tư liệu lịch sử cho thấy triều đình nhà Nguyên từng sử dụng tiền giấy ở quy mô lớn. Sự xuất hiện của loại tiền này phản ánh hệ thống kinh tế trong đó giấy đã trở thành phương tiện trao đổi có giá trị được nhà nước cổ xưa công nhận.

Phát hiện này vì vậy không đơn thuần là việc tìm thấy một mảnh giấy cũ. Nó cung cấp bằng chứng vật chất để nghiên cứu hoạt động tiền tệ, thương mại và đời sống kinh tế của khu vực từng là một trung tâm giao thương quan trọng ở miền Bắc Trung Quốc.

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Mảnh giấy vàng học sinh nhặt được bên đồng ruộng bất ngờ được nhận diện là tiền giấy cổ, hé lộ dấu tích lịch sử quý giá. Ảnh: @Sohu.

Bạch Tháp thôn và thành cổ Phong Châu

Địa điểm xảy ra câu chuyện cũng có ý nghĩa đặc biệt. Bạch Tháp thôn nằm trong khu vực di tích thành cổ Phong Châu, một đô thị cổ có lịch sử lâu đời ở khu vực Hô Hòa Hạo Đặc. Thành Phong Châu được xây dựng vào khoảng năm 916-922 và nằm trên một vị trí giao thông quan trọng, kết nối khu vực Trung Nguyên với vùng phía Bắc. Trong thời nhà Liêu, Phong Châu giữ vai trò quan trọng về quân sự và giao thông. Sang thời nhà Nguyên, nơi đây trở thành một đầu mối trên tuyến đường từ Trung Nguyên đi về phía Mạc Bắc.

Vị trí địa lý đặc biệt khiến Phong Châu trở thành nơi giao thoa giữa nhiều khu vực. Do đó, việc phát hiện tiền giấy thời Nguyên tại khu vực này có ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị của riêng tờ tiền. Nó góp thêm một bằng chứng về hoạt động kinh tế của một đô thị từng nằm trên mạng lưới giao thông và thương mại cổ đại rộng lớn.

Điểm đáng chú ý của tờ tiền Trung Thống Nguyên Bảo Giao Sao nằm ở chỗ nó phản ánh một giai đoạn quan trọng trong lịch sử tiền tệ. Tiền giấy có ưu điểm là nhẹ, dễ vận chuyển và thuận tiện khi giao dịch với số lượng lớn. Trong một nền kinh tế có phạm vi thương mại ngày càng mở rộng, việc sử dụng tiền giấy có thể giúp giảm sự bất tiện của việc vận chuyển một lượng lớn tiền kim loại.

Tuy nhiên, tiền giấy chỉ có thể lưu thông khi người sử dụng tin tưởng vào giá trị của nó và chấp nhận nó trong giao dịch. Vì vậy, sự xuất hiện của tiền giấy do nhà nước phát hành cho thấy bộ máy quản lý đã tham gia sâu vào hoạt động kinh tế cổ xưa.

Đối với các nhà nghiên cứu, một tờ tiền giấy cổ còn có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau: niên đại, chế độ phát hành, chữ viết, kỹ thuật in, chất liệu giấy, giá trị mệnh giá và phạm vi lưu thông. Những thông tin ấy giúp các nhà khảo cổ và sử học tái dựng một phần diện mạo kinh tế của xã hội cổ đại.

#Mảnh giấy vàng #tiền giấy #thời Nguyên

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