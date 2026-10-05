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Sống Khỏe

Phẫu thuật khối u lợi lớn cho cụ bà 96 tuổi

Khối u vùng lợi hàm trên phát triển trong nhiều năm, có đường kính khoảng 5 cm, che phủ vùng răng cửa, khiến môi trên nhô cao và ảnh hưởng đến ăn nhai, phát âm.

Thành Dương

Khối u âm thầm lớn dần trong nhiều năm

Người bệnh nữ, 96 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vì khối u vùng lợi hàm trên xuất hiện từ nhiều năm trước.

Theo gia đình, khối u phát triển dần nhưng không gây đau hay có biểu hiện bất thường rõ ràng nên người bệnh chưa đi khám. Đến khi kích thước ngày càng lớn, khối u gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và thẩm mỹ, gia đình mới đưa người bệnh đến bệnh viện.

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Hình ảnh khối u trước phẫu thuật. Bệnh viện Bạch Mai

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u nằm ở vùng răng trước hàm trên, kéo dài từ răng 11 đến răng 22, có kích thước lớn nhất khoảng 4-5cm. Khối u che phủ cả mặt ngoài và mặt trong nhóm răng cửa, khiến môi trên nhô cao.

Khối u có màu hồng nhạt, chắc, không có cuống và in hằn dấu răng cửa hàm dưới.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thực - Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đây là trường hợp khối u lợi phát triển đến kích thước lớn sau thời gian dài. Do nằm ở vùng răng trước hàm trên, khối u không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó khăn trong ăn nhai và phát âm.

“Khối u tiến triển âm thầm, không gây đau nên người bệnh chưa chú ý thăm khám sớm. Khi đến viện, tổn thương đã phát triển khá lớn”, PGS Thực chia sẻ.

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PGS.TS Nguyễn Xuân Thực và ThS. Hoàng Tuấn Hiệp thực hiện ca phẫu thuật cắt khối u cho cụ bà. Bệnh viện Bạch Mai

Phẫu thuật cho người bệnh 96 tuổi, cần kiểm soát chặt nguy cơ

Theo các bác sĩ, điều đáng lưu ý ở trường hợp này không chỉ là kích thước khối u mà còn ở tuổi của người bệnh.

Người bệnh 96 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và đang điều trị thường xuyên. Vì vậy, trước khi phẫu thuật, các bác sĩ phải đánh giá và kiểm soát tình trạng tim mạch, đồng thời chuẩn bị phương án gây mê phù hợp với người cao tuổi.

Bên cạnh đó, phẫu thuật cắt bỏ khối u tại vùng lợi có diện tích tổn thương lớn nên nguy cơ chảy máu cũng được ê-kíp đặc biệt lưu ý.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi PGS.TS Nguyễn Xuân Thực và ThS. Hoàng Tuấn Hiệp với sự phối hợp của BS. Nguyễn Thị Hồng Lê trong công tác gây mê.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng đốt điện kết hợp vật liệu cầm máu để kiểm soát chảy máu tại vùng tổn thương.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát. Gia đình được hướng dẫn cách chăm sóc và vệ sinh răng miệng, đồng thời lưu ý tránh những động tác có thể làm tăng áp lực trong khoang miệng như khạc nhổ mạnh. Việc kiểm soát huyết áp cũng được đặc biệt chú trọng.

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Hình ảnh khối u được cắt khỏi vùng lợi của cụ bà. Bệnh viện Bạch Mai

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh và hồi phục tốt sau gây mê. Hiện người bệnh tỉnh táo, vùng phẫu thuật chỉ sưng nhẹ, không ghi nhận chảy máu và đã có thể ăn thức ăn mềm.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những tổn thương bất thường trong khoang miệng, đặc biệt là các tổn thương tồn tại kéo dài hoặc có xu hướng tăng kích thước.

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Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh và hồi phục tốt sau gây mê, có thể ăn nhẹ. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Việc khám răng hàm mặt định kỳ khoảng 6 tháng/lần giúp phát hiện sớm các bất thường và có hướng xử trí phù hợp. Với những tổn thương trong khoang miệng, thăm khám sớm có thể giúp việc điều trị đơn giản hơn, hạn chế tình trạng tổn thương phát triển lớn, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ăn nhai và phát âm.

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