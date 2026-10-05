Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Mộ cổ chứa quan tài đầy nước, hé lộ bảo vật lưu ly dát vàng đặc biệt

Quan tài ngập nước trong ngôi mộ Tây Hán ở Sơn Đông (Trung Quốc) giúp giới khảo cổ phát hiện nhiều hiện vật quý, trong đó có chiếc “ngọc tịch” lưu ly dát vàng.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Quan tài đầy nước sau gần 2.000 năm

Năm 2017, trong quá trình khai quật cứu hộ một quần thể mộ Hán tại làng Tô Sơn Đồn, khu Tây Hải Ngạn, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi mộ đặc biệt mang ký hiệu M147.

Ngay khi mở quan tài, nhóm khảo cổ nhận thấy bên trong còn tồn tại một lượng nước lớn. Điều đáng chú ý là nước tương đối trong, giúp nhiều hiện vật nằm dưới đáy quan tài vẫn có thể quan sát được. Môi trường kín và thiếu oxy trong thời gian dài cũng góp phần bảo vệ một số di vật và phần hài cốt của chủ nhân tốt hơn so với nhiều ngôi mộ cùng khu vực.

M147 thuộc quần thể mộ Tô Sơn Đồn, có niên đại Tây Hán. Hồ sơ khảo cổ cho biết ngôi mộ được bảo quản tương đối tốt nhờ lớp đất sét bao phủ. Tổng cộng 271 hiện vật tùy táng được phát hiện, trong đó có ba con dấu và 11 thẻ gỗ.

Sự đặc biệt của M147 không chỉ nằm ở tình trạng bảo tồn mà còn ở thân phận và hệ thống đồ tùy táng của người được chôn cất.

anh-chup-man-hinh-2026-09-9570.png
Trong quá trình khai quật cứu hộ một quần thể mộ Hán tại làng Tô Sơn Đồn, khu Tây Hải Ngạn, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi mộ đặc biệt mang ký hiệu M147. Ảnh: @Sohu.

Một trong những manh mối quan trọng nhất để xác định danh tính chủ nhân là con dấu bằng đồng khắc tên “Lưu Tứ”. Hai con dấu khác có nội dung liên quan đến chức vụ huyện lệnh Đường Ấp và Tiêu huyện.

Các tư liệu nghiên cứu cho thấy, Lưu Tứ từng giữ chức huyện lệnh tại hai địa phương này. Đây là chức vụ hành chính địa phương, không phải quan chức đứng đầu triều đình. Chính sự chênh lệch giữa chức vụ được xác định và quy mô đồ tùy táng đã khiến ngôi mộ trở thành vấn đề đáng chú ý đối với giới nghiên cứu.

Một số nhà nghiên cứu cho biết, Lưu Tứ có thể là hậu duệ của hoàng thất nhà Hán và chưa chắc đã được phong tước chính thức. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, không nên khẳng định tuyệt đối chỉ dựa trên những hiện vật được tìm thấy.

Điều chắc chắn hơn là quy mô và chất lượng đồ tùy táng cho thấy chủ nhân có địa vị xã hội và điều kiện kinh tế đáng kể.

anh-chup-man-hinh-2026-09-4347.png
Sự đặc biệt của mộ M147 không chỉ nằm ở tình trạng bảo tồn mà còn ở thân phận và hệ thống đồ tùy táng của người được chôn cất. Ảnh: @Sohu.

“Ngọc tịch” thực chất làm bằng lưu ly

Hiện vật nổi bật nhất trong M147 là một chiếc ngọc tịch lưu ly. Nó được đặt bên dưới thi thể chủ nhân, có chiều dài khoảng 194 cm và rộng 46 cm.

Chiếc ngọc tịch được tạo thành từ hơn 330 mảnh lưu ly ghép lại. Các mảnh chủ yếu có dạng vuông, ngoài ra còn có hình tròn và hình thoi. Trên bề mặt xuất hiện các hoa văn như long văn, hổ văn và văn hình thị đế; một số khu vực được phủ lá vàng. Bốn góc mỗi mảnh đều có lỗ nhỏ để luồn dây và liên kết thành một tấm ngọc tịch hoàn chỉnh.

Điểm đáng chú ý là vật liệu này không phải ngọc tự nhiên. Bảo tàng Tây Hải Ngạn xác định đây là lưu ly chì-bari được chế tác nhân tạo. Trong quan niệm mai táng thời Hán, loại vật liệu này được sử dụng như một dạng “ngọc” trong hệ thống đồ táng bằng ngọc.

Chi tiết này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hiểu văn hóa mai táng thời Hán. Người xưa tin rằng ngọc có khả năng bảo vệ thi thể và giúp duy trì trạng thái nguyên vẹn sau khi chết. Vì vậy, việc sử dụng các vật liệu dạng ngọc trong mộ không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn gắn với quan niệm về cái chết và thế giới bên kia.

anh-chup-man-hinh-2026-09-322.png
Hiện vật nổi bật nhất trong M147 là một chiếc ngọc tịch lưu ly. Nó được đặt bên dưới thi thể chủ nhân, có chiều dài khoảng 194 cm và rộng 46 cm. Ảnh: @Sohu.

Vì sao chiếc ngọc tịch lại được dát vàng?

Hoa văn trên ngọc tịch lưu ly có hình rồng và hổ, trong đó một số chi tiết được phủ vàng. Chính đặc điểm này khiến hiện vật thường được gọi bằng tên khác là “kim long ngọc tịch”. Tuy nhiên, xét về mặt vật liệu học, cách gọi này dễ gây hiểu nhầm. Đây không phải một chiếc tịch được làm hoàn toàn bằng ngọc và cũng không phải “kim long” theo nghĩa một vật thể bằng vàng. Phần lõi là các mảnh lưu ly được tạo hình, sau đó một số hoa văn được phủ lá vàng.

Bảo tàng Tây Hải Ngạn cho biết, chiếc ngọc tịch được xem là một loại đồ táng bằng lưu ly, thuộc hệ thống mai táng bằng ngọc thời Hán. Những hiện vật tương tự từng được phát hiện tại một số khu vực khác của Trung Quốc và thường liên quan đến các nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc hoặc hoàng gia.

Hệ thống đồ tùy táng hé lộ địa vị chủ nhân

Ngoài chiếc ngọc tịch lưu ly, M147 còn có nhiều hiện vật khác. Đáng chú ý là các con dấu giúp xác định danh tính và chức vụ của người được chôn cất.

anh-chup-man-hinh-2026-09-3879.png
Một trong những manh mối quan trọng nhất để xác định danh tính chủ nhân là con dấu bằng đồng khắc tên “Lưu Tứ”. Hai con dấu khác có nội dung liên quan đến chức vụ huyện lệnh Đường Ấp và Tiêu huyện. Ảnh: @Sohu.

Việc tìm thấy con dấu mang tên Lưu Tứ cùng các con dấu liên quan đến chức huyện lệnh cung cấp bằng chứng trực tiếp để nghiên cứu thân phận của chủ nhân. Đây là phương pháp quan trọng trong khảo cổ học: thay vì chỉ dựa vào quy mô ngôi mộ hoặc sự xa hoa của đồ tùy táng, các nhà nghiên cứu có thể kết hợp văn tự trên hiện vật, cấu trúc mộ và hệ thống đồ vật để xác định danh tính.

Một số nghiên cứu cho rằng, Lưu Tứ có thể thuộc hậu duệ hoàng thất nhưng chưa được phong tước. Nếu giả thuyết này đúng, nó phần nào giải thích vì sao một người chỉ được biết đến với chức huyện lệnh lại có hệ thống đồ táng khá đặc biệt.

Tuy nhiên, đây vẫn là một giả thuyết học thuật. Các hiện vật hiện có chưa đủ để khẳng định chắc chắn Lưu Tứ thuộc cấp bậc quý tộc nào.

#Mộ Hán #quan tài #bảo vật #lưu ly #dát vàng #khảo cổ

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện ngôi trường có thể là nơi Aristotle từng dạy Alexander Đại đế

Một khu trường học gần 2.400 năm tuổi vừa được khai quật ở Hy Lạp, được cho là nơi Aristotle từng dạy Alexander Đại đế thời trẻ.

Tại thành phố cổ Mieza ở miền bắc Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã khai quật một quần thể kiến trúc có niên đại từ thế kỷ 4 trước Công nguyên. Những bằng chứng thu được cho thấy đây nhiều khả năng chính là ngôi trường nơi Alexander Đại đế từng theo học dưới sự chỉ dạy của Aristotle.

Khu trường học có quy mô khá lớn, gồm hai phòng tiệc, khu luyện tập thể chất, sân vận động, hành lang có mái che và một phòng học với những bàn bằng đá. Nền nhà được trang trí bằng tranh khảm, trong khi nhiều khu vực có các hàng cột.

Xem chi tiết

Kho tri thức

'Đống rác' trong cổ mộ Chiến Quốc hé lộ giá trị lịch sử đặc biệt

Một đống rác đã được khai quật từ khu mộ thời Chiến Quốc. Sau khi xem xét, các nhà khảo cổ học cho rằng, đống rác này còn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.

Trong quá trình khai quật quần thể mộ cổ Cửu Liên Đôn thời Chiến Quốc ở Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), các nhà khảo cổ từng phát hiện một đống vật chất màu đen, thoạt nhìn giống những tàn tích hữu cơ đã mục nát. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra và xử lý, họ nhận ra đây là những mảnh thẻ tre cổ đã tồn tại hơn 2.000 năm tuổi. Dù phần lớn đã hư hỏng nghiêm trọng, những di vật này được đánh giá có giá trị đặc biệt bởi chúng có thể chứa đựng thông tin trực tiếp về đời sống và lịch sử thời Chiến Quốc cổ xưa.

anh-chup-man-hinh-2026-09-6912.png
Một đống rác đã được khai quật từ khu mộ thời Chiến Quốc. Sau khi xem xét, các nhà khảo cổ học cho rằng, đống rác này còn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác. Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hơn 3.000 hiện vật trong mộ công chúa nhà Liêu hé lộ sự thật thú vị

Ngôi mộ cổ được khai quật ở Nội Mông (Trung Quốc) chứa một bộ sưu tập đồ tùy táng vô cùng phong phú, với tổng số hơn 3.000 hiện vật.

Ẩn sâu trên thảo nguyên Nội Mông (Trung Quốc), một ngôi mộ cổ bất ngờ được Viện Nghiên cứu Khảo cổ Nội Mông tiến hành khai quật. Đó là mộ hợp táng của Công chúa Diệp Luật Thị (vốn là cháu gái của Liêu Cảnh Tông), cùng phò mã Tiêu Thiệu Cự, mộ được xây dựng vào năm 1017, dưới thời nhà Liêu. Khi bước vào ngôi mộ, các nhà khảo cổ đặc biệt bất ngờ trước số lượng và chất lượng của đồ tùy táng. Tổng cộng hơn 3.000 hiện vật được tìm thấy, trong đó có nhiều đồ bằng kim loại quý và đá quý với kỹ thuật chế tác vô cùng tinh xảo.

Công chúa Diệp Luật Thị là cháu gái của Liêu Cảnh Tông, sinh năm 1000. Bia mộ được phát hiện trong mộ ghi lại rằng, Diệp Luật Thị từng được phong nhiều tước hiệu, trước khi được truy phong chức vị mang hiệu Trần Quốc Công chúa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới