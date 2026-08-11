Đã tìm thấy 256 hài cốt liệt sĩ cùng 151 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Đội quy tập vừa tìm thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng.

Chiều 10/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi, đào hơn 300m³ đất để kiểm tra các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật tại rãnh mộ thứ hai (khu B) ngày 10/8. Ảnh: BTL

Khu vực này là đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên, nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng chức năng huy động ba máy xúc, một xe ben vận chuyển đất và tổ chức tìm kiếm liên tục.

Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 11 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật.

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 256 hài cốt liệt sĩ cùng 151 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 228 hài cốt được phát hiện riêng lẻ, 28 hài cốt còn lại được quy tập tại 7 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Tính đến nay, Đội quy tập đã tìm thấy 256 hài cốt liệt sĩ cùng 151 bộ di vật kèm theo tại hai rãnh mộ khu A và B. Ảnh: BTL

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.