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Sống Khỏe

Chỉ còn một mạch vành nuôi tim, người đàn ông 56 tuổi được cứu sống

Từ tình trạng ngừng tim, nguy cơ tổn thương não và suy đa cơ quan, bệnh nhân đã tỉnh táo sau hai tuần điều trị tích cực.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cứu sống nam bệnh nhân 56 tuổi bị ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian khi người bệnh diễn biến xấu rất nhanh ngay sau khi nhập viện.

Chạy đua từng phút để tái lập tuần hoàn

Bệnh nhân N.V.C., trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, khởi phát cơn đau thắt ngực dữ dội khoảng một giờ trước khi đến bệnh viện. Khi được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu, người bệnh trong tình trạng kích thích, lơ mơ và nhanh chóng rơi vào ngừng tuần hoàn, hô hấp.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi và thực hiện điện tâm đồ. Kết quả cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, với những biến đổi điện tâm đồ gợi ý tổn thương mạch vành rất nặng.

Sau khi tái lập tuần hoàn thành công, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn. Người bệnh được xác định mắc nhồi máu cơ tim cấp tương đương ST chênh lên giờ đầu, Killip IV, thuộc nhóm tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân lập tức được chuyển thẳng đến phòng DSA để chụp động mạch vành và can thiệp cấp cứu.

Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch mũ bị tắc hoàn toàn, trong khi động mạch liên thất trước bị bán tắc. Chỉ còn động mạch vành phải duy trì dòng máu nuôi tim.

Ê-kíp can thiệp nhanh chóng tiến hành nong và đặt stent, tái thông các đoạn mạch vành tổn thương, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim. Toàn bộ quá trình tái thông mạch vành được thực hiện trong khoảng 30 phút.

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Hồi sức tích cực, vượt qua nguy cơ tổn thương não

Do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, người bệnh tiếp tục đối mặt với nguy cơ tổn thương não sau ngừng tuần hoàn và suy đa cơ quan.

Ngay sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức, trong đó có hỗ trợ hô hấp, theo dõi và xử trí tổn thương não sau ngừng tuần hoàn, điều trị suy đa tạng và lọc máu liên tục.

Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng bởi dù dòng máu đến tim đã được tái lập, người bệnh vẫn có thể diễn tiến nặng do hậu quả của tình trạng thiếu oxy kéo dài trong thời gian ngừng tuần hoàn.

Sau hai tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, các chức năng sống ổn định và được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ sau khi chồng tỉnh lại, vợ bệnh nhân cho biết gia đình chỉ mất khoảng 20 phút để đưa ông đến bệnh viện nhưng tình trạng diễn biến quá nhanh. Khi nhập viện, các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn khiến cả gia đình vô cùng hoảng sợ.

Theo các bác sĩ, yếu tố quan trọng giúp người bệnh có cơ hội sống là được đưa đến bệnh viện trong “thời gian vàng” và quy trình cấp cứu được kích hoạt ngay từ những phút đầu.

Sự phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa đã tạo thành một chuỗi cấp cứu không gián đoạn, từ tái lập tuần hoàn, giải quyết nguyên nhân gây ngừng tim đến hồi sức sau can thiệp.

Đau ngực đừng chờ đợi

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng tối khẩn cấp. Khi xuất hiện đau thắt ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi hoặc các biểu hiện bất thường nghi ngờ tim mạch, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp tim mạch.

Việc chẩn đoán và tái thông mạch vành càng sớm càng có ý nghĩa trong việc cứu sống người bệnh, hạn chế tổn thương cơ tim và giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Không nên tự theo dõi tại nhà hoặc trì hoãn việc đến bệnh viện khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng", cấp cứu

#can thiệp mạch vành cấp cứu thành công #ngừng tim #nguy cơ tổn thương não #suy đa cơ quan #nhồi máu cơ tim

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