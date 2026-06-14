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Bạn đọc - Phản biện

Mổ xẻ tính cạnh tranh tại các gói thầu của Kiến trúc Sài Gòn BIM [Kỳ 2]

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các bên mời thầu quen thuộc đặt ra yêu cầu phải mổ xẻ tường tận tính công bằng, minh bạch trong quá trình lập và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, thành công rực rỡ của Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM trên bản đồ đấu thầu không chỉ nằm ở khả năng tính toán, bỏ thầu chính xác, mà dường như còn gắn liền với sự đồng hành xuyên suốt của một số đơn vị tư vấn và bên mời thầu quen thuộc. Việc phân tích dữ liệu tổng hợp từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giúp dư luận nhìn nhận rõ hơn bức tranh đa chiều về các mối quan hệ tương hỗ này, từ đó soi chiếu vào các quy chuẩn pháp luật hiện hành.

Mối quan hệ tương hỗ tại các đơn vị mời thầu quen mặt

Đi sâu vào số liệu, đối với đơn vị mời thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Sơn Tây, hồ sơ ghi nhận nhà thầu Kiến trúc Sài Gòn BIM đã tham dự 3 gói thầu và duy trì thành tích trúng tuyệt đối cả 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại cụm dự án này đạt hơn 8,1 tỷ đồng, với tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán là 98,86% (tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, chỉ 1,14%). Đáng chú ý, chỉ trong một ngày 23/06/2025, công ty này liên tiếp nhận tin vui khi trúng liền hai gói thầu do đơn vị Sơn Tây làm bên mời thầu. Cụ thể bao gồm: Gói "Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập" tham gia với vai trò độc lập, và gói xây dựng công trình tương tự tại "thôn Bù La, xã Bù Gia Mập" với tư cách liên danh phụ của Liên danh Đất Cảng.

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Nguồn: MSC

Tại một "sân chơi" khác do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Đất Việt giữ vai trò bên mời thầu, Kiến trúc Sài Gòn BIM cũng tham gia 2 gói thầu và tiếp tục trúng trọn vẹn cả 2, mang về giá trị hợp đồng hơn 4 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng so với giá dự toán tại các dự án này dừng lại ở con số 98,59%, tức chỉ tiết kiệm 1,41% cho ngân sách Nhà nước. Điểm chung nổi bật của các gói thầu nêu trên là hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu được áp dụng là Chào hàng cạnh tranh và Đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh về giá thực tế lại diễn ra khá êm đềm, không cho thấy sự quyết liệt, giằng co về chi phí như kỳ vọng vốn có của hình thức đấu thầu rộng rãi.

Lăng kính pháp lý đối với quy trình thiết lập và chấm thầu

Việc một nhà thầu liên tục "bách chiến bách thắng" tại các đơn vị mời thầu quen mặt, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm mỏng manh, đòi hỏi thực tiễn quản lý phải đặt một lăng kính pháp lý khắt khe hơn vào quy trình cốt lõi: Thiết lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và khâu chấm thầu (đánh giá E-HSDT). Trong toàn bộ hệ sinh thái đầu tư công, vai trò của đơn vị tư vấn đấu thầu/bên mời thầu là vô cùng trọng yếu. Họ chính là những "người gác đền", mang trọng trách xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm nhân sự sao cho phù hợp với quy mô thực tế của gói thầu, tuyệt đối không được đưa ra các yêu cầu cao hơn mức cần thiết nhằm tránh tình trạng "đo ni đóng giày" cho một doanh nghiệp cụ thể.

Xét dưới góc nhìn luật pháp, Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành những quy định vô cùng chi tiết về các biện pháp bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong đấu thầu. Theo đó, hồ sơ mời thầu bị cấm đưa vào bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu độc lập hoặc nhằm tạo lợi thế so sánh cho một hoặc một số nhà thầu, từ đó gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, bóp méo thị trường.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích: "Để đánh giá khách quan một gói thầu có thực sự minh bạch và mang tính cạnh tranh hay không, các cơ quan chức năng không thể chỉ nhìn vào bề nổi là kết quả trúng thầu cuối cùng, mà phải lật lại toàn bộ quá trình hồ sơ từ lúc đơn vị tư vấn lập E-HSMT đến khi Tổ chuyên gia ra báo cáo đánh giá E-HSDT.

Việc Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm loanh quanh mức 1% tại các đơn vị mời thầu quen thuộc như Sơn Tây hay Đất Việt là một diễn biến cần được mổ xẻ kỹ lưỡng. Cơ quan quản lý nhà nước cần tiến hành hậu kiểm xem trong quá trình chấm thầu, các đơn vị tư vấn có áp dụng tiêu chuẩn kép, loại bỏ các nhà thầu đối thủ bằng những lỗi nhỏ mang tính thủ tục hành chính, hình thức thay vì đánh giá năng lực thực chất hay không.

Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ việc đánh giá phải tuân thủ nghiêm ngặt và trung thực theo đúng tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt. Nếu thanh tra phát hiện E-HSMT có chứa những tiêu chí khu biệt ngầm, hoặc quá trình chấm thầu có sự nương nhẹ, thiên vị cho nhà thầu quen và áp dụng chế tài khắt khe vô lý với nhà thầu lạ, thì đơn vị tư vấn lập hồ sơ và chủ đầu tư phê duyệt phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật".

Rõ ràng, tính cạnh tranh của một gói thầu đầu tư công không thể chỉ được chứng minh bằng những xấp hồ sơ văn bản báo cáo hoàn hảo, tròn trịa, mà phải được hiện thực hóa bằng hiệu quả kinh tế là số tiền thực tế tiết kiệm được cho ngân sách quốc gia. Khi hàng chục tỷ đồng được giải ngân nhưng tỷ lệ dôi dư trả về cho Nhà nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì tính công bằng của quy trình lựa chọn nhà thầu đó chắc chắn sẽ bị dư luận và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giám sát nghiêm ngặt.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong quản lý vốn ngân sách

TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM TÍNH MINH BẠCH VÀ NGHIÊM CẤM "ĐO NI ĐÓNG GIÀY" TRONG ĐẤU THẦU

Nhằm hiện thực hóa các nguyên tắc hiến định về quản lý tài sản công và phòng chống tham nhũng, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã phối hợp xây dựng một rào chắn pháp lý vô cùng chi tiết nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình từ khâu lập, thẩm định hồ sơ mời thầu cho đến khâu đánh giá hồ sơ dự thầu. Đây được xem là những văn bản dưới luật mang tính then chốt, trực tiếp chi phối mọi diễn biến hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Một trong những điểm sáng mang tính đột phá của Nghị định 214/2025/NĐ-CP là việc quy định vô cùng rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của tổ chuyên gia, đơn vị tư vấn đấu thầu trong việc thiết kế Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Theo đó, pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối việc cố tình đưa các tiêu chí không phù hợp, vượt quá quy mô, tính chất kỹ thuật thực tế của gói thầu vào trong hồ sơ mời thầu. Các hành vi nhạy cảm như quy định cụ thể nhãn hiệu hàng hóa xuất xứ cụ thể (trừ những trường hợp vô cùng đặc biệt theo luật định), hay yêu cầu số lượng nhân sự, chứng chỉ, thiết bị mang tính đặc thù cao mà trên thị trường chỉ có một hoặc hai doanh nghiệp mới có khả năng đáp ứng, đều bị pháp luật coi là hành vi "đo ni đóng giày". Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng tính công bằng và minh bạch, làm méo mó bản chất của đấu thầu cạnh tranh.

Hơn thế nữa, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã ban hành các hướng dẫn chi tiết quy trình nghiệp vụ đánh giá E-HSDT, yêu cầu các thành viên tổ chuyên gia phải làm việc độc lập, khách quan và trung thực tuyệt đối. Việc chấm thầu phải dựa hoàn toàn trên các tiêu chí đã công khai minh bạch trước đó, không được tự ý thêm bớt, suy diễn tiêu chuẩn để ưu ái cho bất kỳ nhà thầu nào. Đặc biệt, đối với các lỗi sai sót nhỏ, không làm thay đổi bản chất cốt lõi của hồ sơ dự thầu, luật yêu cầu bên mời thầu phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để bảo đảm không loại bỏ oan những nhà thầu có năng lực thực sự nhưng chỉ vô tình mắc lỗi kỹ thuật văn bản.

Những chế tài nghiêm khắc này không chỉ nhằm mục đích trừng phạt cái sai, mà quan trọng hơn cả là nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà thầu chân chính, tạo dựng lại niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư công. Khi đơn vị tư vấn và bên mời thầu thực thi đúng, đủ và nghiêm túc tinh thần của các quy định này, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sẽ được cải thiện đáng kể, không chỉ dừng lại ở những con số "siêu thấp" hay "rất thấp". Ngược lại, việc lợi dụng kẽ hở pháp luật, tuân thủ một cách hình thức nhằm mục đích hợp thức hóa cho một kết quả đã được dàn xếp định sẵn sẽ sớm bị các cơ quan thanh tra, kiểm toán lôi ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

#Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM #Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Sơn Tây #xã Bù Gia Mập #Xây dựng công trình #Đấu thầu tại Đồng Nai

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Công ty Kiến trúc Sài Gòn BIM trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai [Kỳ 1]

Dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao cùng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp tại nhiều đơn vị chủ đầu tư, dấy lên băn khoăn về hiệu quả kinh tế trong công tác quản lý vốn đầu tư công

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM (Mã số doanh nghiệp: 3801125415) có địa chỉ đăng ký trụ sở chính tại số 74, Tổ 5, Khu Phố Suối Đá, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 30/05/2016, do ông Đỗ Văn Sơn làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Quá trình tham gia vào thị trường mua sắm công, đặc biệt là trong lĩnh vực xây lắp, đơn vị này đã để lại một dấu ấn đáng chú ý với những con số thống kê nổi bật về giá trị và tần suất trúng thầu.

Tỷ lệ trúng thầu ấn tượng trên hệ thống mạng quốc gia

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Bạn đọc - Phản biện

TP Đồng Nai: Gói thầu nâng cấp đường 3,38 tỷ, chỉ duy nhất Thái Sơn tham gia

Dù tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng, gói thầu Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước xã Tân Hưng chỉ có duy nhất Công ty Thái Sơn tham dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/06/2026, giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hưng đã ký Quyết định số 43/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước khu trung tâm ấp 3, xã Tân Hưng (xã An Khương cũ). Dự án hạ tầng cấp xã này trước đó đã được Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) phê duyệt tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được duyệt là 3,386 tỷ đồng. Sau quá trình chấm điểm hồ sơ đề xuất, đơn vị trúng thầu được công bố là Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn. Giá trúng thầu làm tròn được phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-TTDVTH là 3,335 tỷ đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số tiền tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này đạt xấp xỉ 50.794.111 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,50%.

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Bạn đọc - Phản biện

Ai trúng gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng tại phường Biên Hòa?

Liên danh Phước Hiếu – Đất Thành Đồng trúng gói thầu thi công xây dựng sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/06/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa, TP Đồng Nai đã thông qua Quyết định số 93/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp) Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kim Đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách UBND phường Biên Hòa, tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dữ liệu hồ sơ thầu thể hiện, gói thầu hạ tầng giáo dục này có giá 2.750.599.267 đồng. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Liên danh Phước Hiếu - Đất Thành Đồng, gồm hai thành viên là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Phước Hiếu (Mã số doanh nghiệp: 3603869691) và Công ty TNHH Đất Thành Đồng (Mã số doanh nghiệp: 3600709516). Giá trúng thầu của liên danh này được phê duyệt ở mức 2.692.855.883 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp được ấn định là 120 ngày. Qua đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu công bố, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt khoảng 57.743.384 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức xấp xỉ 2,1%.

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