Công ty Kiến trúc Sài Gòn BIM trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai [Kỳ 1]

Dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao cùng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp tại nhiều đơn vị chủ đầu tư, dấy lên băn khoăn về hiệu quả kinh tế trong công tác quản lý vốn đầu tư công

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM (Mã số doanh nghiệp: 3801125415) có địa chỉ đăng ký trụ sở chính tại số 74, Tổ 5, Khu Phố Suối Đá, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 30/05/2016, do ông Đỗ Văn Sơn làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Quá trình tham gia vào thị trường mua sắm công, đặc biệt là trong lĩnh vực xây lắp, đơn vị này đã để lại một dấu ấn đáng chú ý với những con số thống kê nổi bật về giá trị và tần suất trúng thầu.

Tỷ lệ trúng thầu ấn tượng trên hệ thống mạng quốc gia

Dữ liệu lịch sử đấu thầu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, tính đến thời điểm 10/6/2026, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM đã tham gia tổng cộng 36 gói thầu trên toàn quốc. Trong số đó, doanh nghiệp này xuất sắc trúng tới 33 gói, trượt 3 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu ở mức vô cùng ấn tượng.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò dự thầu độc lập và liên danh) ghi nhận con số hơn 55,7 tỷ đồng. Hoạt động của nhà thầu này diễn ra vô cùng sôi động trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2026, trải dài qua nhiều hạng mục công trình dân dụng, thủy lợi và cung cấp thiết bị.

Chỉ tính riêng trong năm 2026, hoạt động tham gia đấu thầu của công ty đã mang lại kết quả đáng bàn. Điển hình, vào ngày 03/06/2026, công ty đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng" do Văn phòng HĐND và UBND xã Bù Đăng mời thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh với giá trị hơn 2,4 tỷ đồng trong vai trò nhà thầu độc lập.

Tất nhiên, thương trường luôn tồn tại sự cọ xát, minh chứng là việc nhà thầu này đã từng nếm mùi thất bại khi trượt thầu tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" vào ngày 29/04/2026 trong vai trò liên danh phụ, hay gói thi công công trình của Công ty TNHH Một thành viên cao su Phú Riềng vào ngày 25/12/2025. Những lần trượt thầu này phản ánh phần nào tính cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nơi năng lực của các nhà thầu liên tục được đưa lên bàn cân đánh giá.

Hiện tượng trúng thầu sát giá dự toán tại các chủ đầu tư quen thuộc

Tuy nhiên, đi sâu vào phân tích hồ sơ, điểm đáng chú ý nhất và cũng là vấn đề cốt lõi nhất trong lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM lại nằm ở hiện tượng "bách phát bách trúng" tại một số chủ đầu tư mang tính chất "ruột", đi kèm với đó là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ở mức "nhỏ giọt".

Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy, tại Bưu điện tỉnh Bình Phước, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 16 gói thầu tư vấn và xây lắp, kết quả là trúng trọn vẹn cả 16 gói (tỷ lệ thắng 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là 331.221.888 đồng.

Điều đáng nói, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại cụm gói thầu này lên tới 99,59%. Thực hiện một phép tính đơn giản, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách Nhà nước (chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu) chỉ đạt mức 0,41% - một con số được giới chuyên môn đánh giá ở mức "siêu thấp".

Việc trúng thầu sát giá dự toán tương tự cũng được lặp lại tại UBND xã Bù Gia Mập cũ. Tại chủ đầu tư này, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán ghi nhận ở mức 99,03%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ nhích nhẹ lên mức 0,97%.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với mức giá bám sát sạt giá trần dự toán, chỉ chênh lệch vài triệu hoặc vài chục triệu đồng trong những gói thầu quy mô lớn, đặt ra một dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của các cuộc thầu cũng như mức độ cạnh tranh thực sự của thị trường tại địa phương đó.

Thách thức lớn đối với tiêu chí hiệu quả kinh tế

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) quy định rất rõ, mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu mua sắm công là nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và trên hết là hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế ở đây được đo đếm trực tiếp qua lăng kính tiết kiệm ngân sách Nhà nước, tối ưu hóa từng đồng vốn đầu tư.

Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng quốc gia là nhằm thu hút đông đảo nhà thầu có năng lực tham gia, từ đó chọn ra đơn vị đưa ra mức giá tối ưu nhất, giải pháp kỹ thuật tốt nhất. Tuy nhiên, khi kết quả đấu thầu liên tục cho thấy tỷ lệ giảm giá chỉ loanh quanh dưới 1%, tiêu chí "hiệu quả kinh tế" rõ ràng đang đứng trước một thách thức lớn cần lời giải đáp thỏa đáng từ các bên liên quan.

Nhìn nhận về vấn đề này dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Dưới góc độ pháp lý thuần túy, pháp luật không hề cấm một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa phương hay một chủ đầu tư, miễn là họ thực sự có năng lực, đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn khắt khe của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đưa ra giá dự thầu cạnh tranh nhất.

Tuy nhiên, khi tỷ lệ tiết kiệm liên tục dao động ở mức 0,41% hay 0,97% trong một khoảng thời gian dài, hiện tượng này tự động tạo ra một 'tín hiệu đỏ' cần phải được các cơ quan giám sát lưu tâm đặc biệt. Điều 61 Luật Đấu thầu hiện hành đòi hỏi quá trình đánh giá phải tuyệt đối công bằng. Việc tiết kiệm ngân sách nhỏ giọt chứng tỏ tính cạnh tranh thực tế của gói thầu chưa cao.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc các tiêu chí trong E-HSMT vô tình hoặc cố ý tạo ra những rào cản kỹ thuật hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp khác, hoặc do thị trường chưa thực sự được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ. Cơ quan quản lý cần tiến hành rà soát, làm rõ xem có hay không sự hiện diện của những 'rào cản ngầm' khiến các đối thủ có năng lực khác phải chùn bước".

Sự tồn tại của những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của riêng doanh nghiệp hay của chủ đầu tư, mà còn là thước đo chân thực nhất về sự lành mạnh, tính minh bạch của môi trường đầu tư công tại các địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mổ xẻ tính cạnh tranh tại các gói thầu của Kiến trúc Sài Gòn BIM