Ai trúng gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng tại phường Biên Hòa?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/06/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa, TP Đồng Nai đã thông qua Quyết định số 93/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp) Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kim Đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách UBND phường Biên Hòa, tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dữ liệu hồ sơ thầu thể hiện, gói thầu hạ tầng giáo dục này có giá 2.750.599.267 đồng. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Liên danh Phước Hiếu - Đất Thành Đồng, gồm hai thành viên là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Phước Hiếu (Mã số doanh nghiệp: 3603869691) và Công ty TNHH Đất Thành Đồng (Mã số doanh nghiệp: 3600709516). Giá trúng thầu của liên danh này được phê duyệt ở mức 2.692.855.883 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp được ấn định là 120 ngày. Qua đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu công bố, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt khoảng 57.743.384 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức xấp xỉ 2,1%.

Quyết định số 93/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp) Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kim Đồng. (Nguồn MSC)

Trước đó, các bước chuẩn bị cho việc lựa chọn nhà thầu đã được triển khai thông qua Quyết định số 87/QĐ-PVHXH ngày 11/05/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 154/QĐ-PVHXH ngày 13/05/2026 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử, đều do trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa ký duyệt.

Mặc dù tính chất của gói thầu là chào hàng cạnh tranh công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tìm kiếm phương án chi phí tối ưu, biên bản mở thầu ngày 26/05/2026 ghi nhận đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất một hồ sơ dự thầu được nộp thành công. Việc không có thêm bất kỳ doanh nghiệp độc lập nào tham gia cạnh tranh đã tạo thế độc diễn cho Liên danh Phước Hiếu - Đất Thành Đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hành lang pháp lý hiện hành quy định rất rõ về nghĩa vụ bảo đảm tính cạnh tranh sòng phẳng và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu đối với hiệu quả kinh tế của dự án. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã nhấn mạnh yêu cầu triệt tiêu triệt để các biểu hiện cài cắm tiêu chí cục bộ nhằm hạn chế nhà thầu, bảo đảm chống thất thoát lãng phí. Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện giải pháp tiết kiệm nghiêm ngặt khi đấu thầu đầu tư công.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH Hoạt động tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất công cộng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Các văn bản quy phạm pháp luật này đặt ra nguyên tắc tối thượng là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho mọi gói thầu. Nhằm siết chặt kỷ cương đầu tư công, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định người đứng đầu các cơ quan chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả kinh tế của gói thầu; nghiêm cấm các hành vi đưa vào hồ sơ mời thầu những điều kiện cục bộ, bất hợp lý nhằm định hướng hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu đủ năng lực. Bên cạnh đó, Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu qua mạng cũng yêu cầu các đơn vị phải công khai minh bạch toàn bộ quy trình để bảo đảm tính tiếp cận đại chúng. Đối với các gói thầu xây lắp tổ chức công khai nhưng có ít nhà thầu tham gia hoặc tỷ lệ giảm giá đạt thấp, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính yêu cầu chủ đầu tư phải tăng cường các giải pháp quản lý thực hiện hợp đồng, rà soát cắt giảm chi phí không cần thiết để bảo vệ dòng vốn công, bảo đảm từng đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích và đem lại giá trị kinh tế cao nhất cho địa phương.

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