Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Ai trúng gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng tại phường Biên Hòa?

Liên danh Phước Hiếu – Đất Thành Đồng trúng gói thầu thi công xây dựng sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,1%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/06/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa, TP Đồng Nai đã thông qua Quyết định số 93/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp) Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kim Đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách UBND phường Biên Hòa, tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dữ liệu hồ sơ thầu thể hiện, gói thầu hạ tầng giáo dục này có giá 2.750.599.267 đồng. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Liên danh Phước Hiếu - Đất Thành Đồng, gồm hai thành viên là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Phước Hiếu (Mã số doanh nghiệp: 3603869691) và Công ty TNHH Đất Thành Đồng (Mã số doanh nghiệp: 3600709516). Giá trúng thầu của liên danh này được phê duyệt ở mức 2.692.855.883 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp được ấn định là 120 ngày. Qua đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu công bố, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt khoảng 57.743.384 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức xấp xỉ 2,1%.

z7926837010689-d6d844e10fe0d4f08aad6108b3f274e0.jpg
Quyết định số 93/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp) Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kim Đồng. (Nguồn MSC)

Trước đó, các bước chuẩn bị cho việc lựa chọn nhà thầu đã được triển khai thông qua Quyết định số 87/QĐ-PVHXH ngày 11/05/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 154/QĐ-PVHXH ngày 13/05/2026 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử, đều do trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa ký duyệt.

Mặc dù tính chất của gói thầu là chào hàng cạnh tranh công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tìm kiếm phương án chi phí tối ưu, biên bản mở thầu ngày 26/05/2026 ghi nhận đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất một hồ sơ dự thầu được nộp thành công. Việc không có thêm bất kỳ doanh nghiệp độc lập nào tham gia cạnh tranh đã tạo thế độc diễn cho Liên danh Phước Hiếu - Đất Thành Đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hành lang pháp lý hiện hành quy định rất rõ về nghĩa vụ bảo đảm tính cạnh tranh sòng phẳng và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu đối với hiệu quả kinh tế của dự án. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã nhấn mạnh yêu cầu triệt tiêu triệt để các biểu hiện cài cắm tiêu chí cục bộ nhằm hạn chế nhà thầu, bảo đảm chống thất thoát lãng phí. Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện giải pháp tiết kiệm nghiêm ngặt khi đấu thầu đầu tư công.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH

Hoạt động tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất công cộng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Các văn bản quy phạm pháp luật này đặt ra nguyên tắc tối thượng là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho mọi gói thầu.

Nhằm siết chặt kỷ cương đầu tư công, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định người đứng đầu các cơ quan chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả kinh tế của gói thầu; nghiêm cấm các hành vi đưa vào hồ sơ mời thầu những điều kiện cục bộ, bất hợp lý nhằm định hướng hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu đủ năng lực. Bên cạnh đó, Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu qua mạng cũng yêu cầu các đơn vị phải công khai minh bạch toàn bộ quy trình để bảo đảm tính tiếp cận đại chúng.

Đối với các gói thầu xây lắp tổ chức công khai nhưng có ít nhà thầu tham gia hoặc tỷ lệ giảm giá đạt thấp, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính yêu cầu chủ đầu tư phải tăng cường các giải pháp quản lý thực hiện hợp đồng, rà soát cắt giảm chi phí không cần thiết để bảo vệ dòng vốn công, bảo đảm từng đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích và đem lại giá trị kinh tế cao nhất cho địa phương.

#Quy trình đấu thầu công khai #Tiết kiệm ngân sách trong xây dựng #Chọn nhà thầu và cạnh tranh #Quản lý dự án đầu tư công #Tuân thủ pháp luật về đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đường liên tổ 3-4 tại TP Đồng Nai: Một liên danh dự thầu, ngân sách tiết kiệm gần 39 triệu đồng

Phòng KT, HT&ĐT phường Trị An vừa phê duyệt KQLCNT gói thầu giao thông giá 2,23 tỷ cho Liên danh Anh Tài Phát - Tuấn Phát với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,7%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh hệ thống hành chính mới áp dụng mô hình chính quyền địa phương tinh gọn trên cả nước, công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương đang được siết chặt hơn bao giờ hết. Ghi nhận tại TP Đồng Nai, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cấp cơ sở liên tục được triển khai nhằm đồng bộ hóa mạng lưới đường bộ địa phương.

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa tính cạnh tranh, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, diễn biến thực tế tại một số gói thầu xây lắp quy mô nhỏ cho thấy trạng thái đấu thầu còn hạn chế về số lượng đơn vị tham gia, dẫn đến biên độ tiết kiệm chi phí chưa đạt như kỳ vọng của cơ quan quản lý.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Thành Tín được chỉ định thầu gói thiết bị tại dự án Trường Diên Hồng

Phòng VH - XH xã Bình Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu mua sắm thiết bị học tập với giá xấp xỉ 1,69 tỷ đồng cho Công ty Thành Tín.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư công hướng về an sinh xã hội, đặc biệt là hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành giáo dục luôn là bài toán đòi hỏi sự khẩn trương, minh bạch từ cấp cơ sở. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa cơ sở Phú Sơn của Trường Tiểu học Diên Hồng vào phục vụ giảng dạy đồng bộ, UBND xã Bình Minh (TP Đồng Nai) đã ban hành nhiều quyết định mang tính chiến lược, tạo cơ sở hành chính cho chủ đầu tư triển khai các gói thầu mua sắm, sửa chữa đúng tiến độ pháp lý.

Chuỗi mắt xích hành chính và bài toán quản lý chi phí đầu tư

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

An Viễn: Gói thầu nâng cấp đường Khu B Tân Lâm tiết kiệm hơn 5% ngân sách

Dù chỉ có 1 đơn vị tham gia đấu thầu, gói thầu xây lắp có giá trị hơn 5 tỷ đồng thuộc dự án Nâng cấp đường tại xã An Viễn vẫn đạt tỷ lệ tiết kiệm ở mức 5,17%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Nâng cấp đường, mương thoát nước tuyến đường Khu B Tân Lâm được chính quyền xã An Viễn (TP Đồng Nai) phê duyệt nhằm mục tiêu then chốt là cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đời sống dân sinh. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 157/QĐ-TTDVTH ngày 22/04/2026, gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án này được định hướng lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng hình thức chào hàng cạnh tranh.

Bước đi cẩn trọng, tiết kiệm tối đa ngân sách

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới