Phá đường dây chạy án liên quan đến vụ "rửa tiền 67.000 tỷ đồng" ở Đà Nẵng

Cơ quan Công an vừa khởi tố 5 đối tượng trong đường dây chạy án hơn 1 tỉ đồng cho vụ rửa tiền 67.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng.

Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP.HCM) về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh); Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã cấu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.

Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 23/12, Ban chuyên án đã phá án, bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Trước các chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.