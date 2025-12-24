Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam sinh Đại học Bách khoa mất tích tại bãi bồi sông Hồng

Nam sinh H - sinh viênTrường Đại học Bách khoa Hà Nội mất liên lạc nhiều ngày vừa được tìm thấy tại bãi bồi sông Hồng, trong tình trạng tử vong.

Gia Đạt

Khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) nhận được tin báo tại bãi bồi sông Hồng người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hồng Vân đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Sau đó, ông Nguyễn Văn Ngô (SN 1971, trú tại thôn Thượng Lâm, xã Phúc Sơn, Hà Nội) đến trình báo và nhận định thi thể trên là con trai ông.

45.jpg
Ảnh minh họa.

Theo ông Ngô, con trai ông là Nguyễn Văn H. (SN 2005, trú tại xã Phúc Sơn), đi khỏi nhà từ ngày 15/12 đến nay không liên lạc được. Gia đình đã tìm kiếm dọc sông Hồng, nhưng chưa có kết quả. Quá trình làm việc, cơ quan công an cho gia đình nhận dạng trang phục và các đặc điểm trên thi thể, có nhiều điểm trùng khớp với con trai ông Ngô. Cơ quan công an đã tiến hành xác minh, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo quy định.

Theo gia đình nam sinh H., khoảng 6h ngày 15/12, H. đi học như thường lệ. Đến 19h cùng ngày, không thấy nam sinh về nhà, người thân liên hệ bạn bè, thầy cô nhưng không có thông tin. Khi rời nhà, H. mặc áo khoác xám, quần trắng, cao khoảng 1,7m, dáng người gầy. Anh Lê Văn Phú (anh rể của H.) cho biết gần đây H. có biểu hiện học tập sa sút, tâm trạng buồn bã.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông ở Đồng Tháp

Nguồn: ĐTHĐT.
