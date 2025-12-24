Công an Phú Thọ khởi tố 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 20 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Thượng Long và Minh Hòa.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 24/12 cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thượng Long và xã Minh Hòa.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 8/12, một nhóm thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, nẹt pô, tháo hoặc che biển kiểm soát, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường. Nhóm này mang theo vỏ chai bia và hung khí, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trong quá trình tụ tập, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn và dùng vỏ chai bia, kiếm để đánh nhau, khiến Nguyễn Minh Quân (SN 2003) bị gãy chân, phải đi cấp cứu. Vụ việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thượng Long phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, xác minh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất và chuẩn bị hung khí trước khi thực hiện hành vi, sẵn sàng sử dụng khi xảy ra xung đột.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ: