Xã hội

Bắt đối tượng cướp giật 360 tờ vé số của người khuyết tật ở Đà Nẵng

Văn Viết Long tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số của người khuyết tật rồi cướp giật 360 tờ vé số.

Thanh Hà

Ngày 24/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ đối với Văn Viết Long (SN 2008, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 23/12, do không có tiền tiêu xài, Long đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng đi xe máy biển kiểm soát 75F1-263.41, lang thang trên các tuyến đường nhằm tìm sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 15h10 cùng ngày, khi lưu thông đến lô 17 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 35, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, Long phát hiện ông Ngô Văn Quý (SN 1960, trú tại Quan Nam 1, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), là người khuyết tật đang đi xe lăn bán vé số dạo.

image.jpg
Văn Viết Long tại cơ quan Công an.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân, Long tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số. Khi ông Quý đưa 13 tập vé số để lựa chọn, Long chỉ trả lại 1 tập, giữ lại 12 tập và yêu cầu ông Quý chọn giúp 2 tờ vé số. Trong lúc ông Quý đang cúi xuống lựa chọn, Long nhanh chóng điều khiển xe mô tô bỏ chạy về hướng cây xăng Gia Nguyễn Tâm.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ tuần tra của Công an phường Hải Vân đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đã kịp thời phối hợp cùng 2 người dân đi đường truy đuổi và khống chế, bắt giữ Long cùng tang vật.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Long đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tang vật tạm giữ gồm 3 tập vé số (mỗi tập 30 tờ) của Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa; 9 tập vé số (mỗi tập 30 tờ) của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng cùng phát hành ngày 24/12/2025 và 1 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo, biển kiểm soát 75F1-263.41.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin mới