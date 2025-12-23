Hà Nội

Bộ Công an đề xuất bỏ cấp sổ kiểm định xe cơ giới

Dự thảo bỏ cấp sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; bỏ cấp bản giấy, lưu trữ dữ liệu điện tử các loại giấy chứng nhận chất lượng của xe cơ giới...

Thiên Tuấn

Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

906087600983738116.jpg

Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương 7 Điều và 01 biểu mẫu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (mẫu KĐ23a) ban hành kèm theo Thông tư.

Theo đó, Chương I dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 51/2025/TT-BCA ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các nội dung mới như bổ sung việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe; dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic.

Bổ sung quy định dữ liệu hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công là Chứng từ chuyển quyền sở hữu.

Đồng thời, Chương II dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 82/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Cụ thể, bổ sung nội dung bỏ cấp sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; bỏ cấp bản giấy, lưu trữ dữ liệu điện tử các loại giấy chứng nhận chất lượng của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, cải tạo và giấy chứng nhận cán bộ kiểm định xe.

Ngoài ra, Chương III dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy, lưu trữ dữ liệu điện tử và bỏ cấp bản giấy Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy.

