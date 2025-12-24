Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy lớn tại xưởng sản xuất của công ty Thép Việt Xô

Một vụ cháy lớn, khói đen bốc cao nghi ngút đã xảy ra tại khu vực xưởng sản xuất tôn xốp, tấm panel của Công ty cổ phần Thép Việt Xô (Bắc Ninh).

Khánh Hoài

Ngày 24/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo vào khoảng 11h30 phút trưa 24/12, trong quá trình làm việc, một số công nhân tại Công ty cổ phần Thép Việt Xô (xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện xảy ra sự cố cháy.

cats-2254.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Ngay lập tức, công nhân được di dời đến nơi an toàn và phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường xử lý. 5 phút sau, sự cố được xử lý hoàn toàn.

Tại hiện trường khu vực xảy ra cháy, những tấm tôn xốp, panel lắp ghép cùng nhiều nguyên vật liệu hóa chất sản xuất nằm la liệt.

May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân xảy ra cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cháy lớn tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. (Nguồn: THT).

#công ty Thép Việt Xô #cháy ở Bắc Ninh #vụ cháy

Bài liên quan

Xã hội

Cháy chợ Xanh ở Hà Nội, tiểu thương nghẹn ngào nhìn tài sản bị thiêu rụi

Lửa bùng phát và lan nhanh, kèm theo nhiều khói, khí độc, khiến các tiểu thương tại chợ Xanh không kịp di dời hàng hoá, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 4h ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Chợ Xanh Định Công (Phương Liệt, Hà Nội). Lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ.

555.png
Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Hiện trường vụ cháy chợ Xanh ngùn ngụt ở Hà Nội lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra trong chợ Xanh, phường Phương Liệt, TP Hà Nội khiến cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét.

1-1.jpg
Sáng 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội: vào hồi 4 giờ 34 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháy tại chợ Xanh, có địa chỉ tại Định Công, phường Phương Liệt.
2-1.jpg
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy garage tại Gia Lai thiêu rụi 3 xe giường nằm và 1 xe tải

Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy, nhưng không có thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 22/12, tại một garage nằm trên đường Nguyễn Bá Ngọc giao với đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã làm 3 xe giường nằm và 1 xe tải thiệt hại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 5 xe cứu hỏa và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; phường Hội Phú cũng huy động cán bộ công an và dân quân tự vệ tham gia. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới