Cháy lớn tại xưởng sản xuất của công ty Thép Việt Xô

Một vụ cháy lớn, khói đen bốc cao nghi ngút đã xảy ra tại khu vực xưởng sản xuất tôn xốp, tấm panel của Công ty cổ phần Thép Việt Xô (Bắc Ninh).

Ngày 24/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo vào khoảng 11h30 phút trưa 24/12, trong quá trình làm việc, một số công nhân tại Công ty cổ phần Thép Việt Xô (xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện xảy ra sự cố cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay lập tức, công nhân được di dời đến nơi an toàn và phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường xử lý. 5 phút sau, sự cố được xử lý hoàn toàn.

Tại hiện trường khu vực xảy ra cháy, những tấm tôn xốp, panel lắp ghép cùng nhiều nguyên vật liệu hóa chất sản xuất nằm la liệt.

May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân xảy ra cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.

