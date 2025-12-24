Hà Nội

Giật mình sự thật về 9 con tuần lộc kéo cỗ xe chở ông già Noel

Kho tri thức

Ông già Noel thường được miêu tả di chuyển bằng cỗ xe do 9 con tuần lộc kéo. Sự thật về những con vật này khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.

Tâm Anh (theo Mirror)
Trong các câu chuyện về Giáng sinh, ông già Noel thường được miêu tả di chuyển bằng cỗ xe do 9 con tuần lộc kéo khi đi tặng quà cho trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Getty.
Hình ảnh 9 con tuần lộc kéo cỗ xe chở ông già Noel đã trở thành hình ảnh nổi tiếng trong các sách truyện, phim ảnh, âm nhạc... Không những vậy, bài thơ “A Visit from St. Nicholas” ra đời năm 1823 lần đầu tiên gọi tên 8 con tuần lộc gồm: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner và Blitzen. Ảnh: “Reindeer in the Night Sky” by Manning de V. Lee, Dec 1, 1954.
Đến năm 1939, con tuần lộc thứ 9 có tên Rudolph với chiếc mũi đỏ rực mới chính thức gia nhập đội kéo xe của ông già Noel sau khi bài hát cùng tên trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Ảnh: Karl Weller/Shutterstock.com.
Mới đây, chia sẻ trên TikTok, một phụ nữ có tên Pandora Dewan - người thường xuyên chia sẻ các video về khoa học - gây xôn xao dư luận khi cho rằng, tất cả tuần lộc của ông già Noel có thể đều là con cái. Ảnh: parade.com.
Theo Pandora, cả tuần lộc đực và tuần lộc cái đều có gạc. Tuần lộc đực thường rụng gạc vào đầu tháng 12, ngay sau khi mùa giao phối kết thúc. Trong khi ấy, tuần lộc cái giữ gạc suốt mùa đông và chỉ rụng sau khi sinh con vào mùa xuân. Ảnh: madeformums.com.
Do đó, 9 con tuần lộc kéo cỗ xe chở ông già Noel vẫn sở hữu cặp gạc lớn vào đêm Giáng sinh thì chắc chắn chúng là con cái. Điều này khác với những thông tin trước đó khi nhiều người cho rằng đàn tuần lộc của ông già Noel đều là cá thể đực. Ảnh: venuearts.com.
Tuy nhiên, một số giả thuyết khác cho rằng, những tuần lộc kéo xe có thể là con đực đã bị thiến bởi chúng có thể giữ gạc lâu hơn. Tuy nhiên, trường hợp này không phổ biến. Ảnh: europeanbargee.com.
Trong video của mình, Pandora còn đưa ra thêm một lý do khiến tuần lộc cái trở nên phù hợp hơn với công việc kéo xe chở ông già Noel vào dịp Giáng sinh. Theo cô, vào cuối tháng 12, tuần lộc cái có tỷ lệ mỡ trên khối lượng cơ thể cao hơn so với tuần lộc đực. Ảnh: Vladimir Melnikov/Shutterstock.
Điều này giúp tuần lộc cái giữ ấm tốt hơn trong điều kiện thời tiết lạnh giá của mùa đông, đồng thời cung cấp nhiều năng lượng hơn cho những công việc vất vả, bao gồm kéo một cỗ xe trượt tuyết bay khắp bầu trời. Ảnh: holtonconsulting.com.
Trong khi đó, tuần lộc đực thường tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng dự trữ trong mùa giao phối, khiến chúng có ít mỡ và ít năng lượng hơn vào cùng thời điểm trong năm. Điều này khiến chúng kém phù hợp hơn cho những chuyến đi dài và nặng nhọc vào đúng dịp Giáng sinh. Ảnh: animals.sandiegozoo.org.
Xét về tên gọi, hầu hết tên của các con tuần lộc như Dasher, Dancer, Prancer, Comet, Cupid, Donner và Blitzen đều không thể hiện rõ giới tính. Tuy nhiên, cái tên Vixen, vốn dùng để chỉ con cái, cho thấy ít nhất một trong số chúng chắc chắn là cá thể cái. Ảnh: Arh-sib/Shutterstock.com.
Với tuần lộc Rudolph, trong các bài hát và câu chuyện nổi tiếng thường được gọi là “anh ấy” nhưng xét trên phương diện khoa học thì nếu nó có gạc vào dịp Giáng sinh thì con tuần lộc mũi đỏ này mang đặc điểm của giống cái. Ảnh: Vladimir Melnikov/Shutterstock.com.
Mời độc giả xem video: Lâu đài Windsor (Anh) trang hoàng đón Giáng sinh. Nguồn: THĐT1.
