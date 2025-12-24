Hà Nội

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Xã hội

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Theo Đ.Hưng/VOV.VN
Công viên Cầu Giấy nằm trên đường Thành Thái (phường Cầu Giấy, Hà Nội) "lá phổi xanh” giữa lòng đô thị phía Tây Hà Nội có diện tích rộng khoảng 6.500 m2. Tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng, dự án cải tạo đã mang đến nhiều hạng mục mới hồ nước được nạo vét, thảm cỏ nhân tạo được thay thế mềm mại hơn, khu vui chơi trẻ em được thiết kế sinh động và đảm bảo an toàn.
Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng công viên đô thị này, phát huy hiệu quả với không gian xanh và hạ tầng đồng bộ giữa khu dân cư đông đúc.
Đường dạo bộ, cây xanh và hệ thống chiếu sáng tại Công viên Cầu Giấy được đầu tư hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.
Người dân tập thể dục, vui chơi tại công viên Cầu Giấy, minh chứng cho vai trò thiết yếu của không gian xanh trong đời sống đô thị.
Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) nằm trên các tuyến đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, với diện tích hơn 42.000m² là một trong những công viên lớn nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội.
Công viên Nghĩa Đô được chỉnh trang góp phần tạo không gian xanh mát, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc đô thị.
Công viên Nghĩa Đô với hồ nước và cây xanh lâu năm, không gian quen thuộc của người dân khu vực rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có tổng diện tích hơn 26ha, sau nhiều năm xuống cấp nhếch nhác. Dự án cải tạo, chỉnh trang Công viên Võ Thị Sáu với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng thực hiện bằng nguồn vốn tự có theo hình thức đối tác công tư. Công viên có ba khu vực chính: Khu lưu niệm Võ Thị Sáu (hơn 3.000m²); Khu nhà chòi, công viên cây xanh (hơn 8.000m²); Khu miếu thờ và lầu Vọng Cảnh (khoảng 1.000m²).
Điểm nhấn trong công viên là khu vực Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu.
Công viên Võ Thị Sáu, dự kiến khánh thành vào ngày 7/1/2026 , công trình góp phần tạo không gian sống xanh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu người dân quanh khu vực.
Công viên Gia Lâm (xã Gia Lâm, TP Hà Nội) có tổng diện tích gần 14 ha, bao gồm nhiều hạng mục như: giải phóng mặt bằng, nạo vét và kè hồ, xây dựng đường dạo ven hồ, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, sân khấu ngoài trời, trồng cây xanh, thảm cỏ, xây nhà vệ sinh công cộng…
Công viên nằm vị trí trên các đường Nguyễn Mậu Tài, Thuận An, Thành Trung... Cổng chính công viên là điểm nhấn với hình 5 cánh sen biểu tượng chào đón người dân và du khách
Công viên Gia Lâm có diện tích mặt hồ hơn 9,3 ha với điểm nhấn là quảng trường hoa sen, hệ thống cây xanh, đài phun nước và cổng chính mang kiến trúc hiện đại.
Công viên và hồ điều hòa Thượng Thanh, (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) rộng hơn 6 ha, tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng.
Công viên được xây dựng hồ điều hòa, công viên cây xanh, quảng trường và các hạng mục phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra còn có các tiện ích như sân chơi, sân thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống đường dạo, sân đỗ xe, vườn hoa, thảm cỏ, đài phun nước và chòi nghỉ tạo không gian mở, thân thiện với môi trường. Cùng với các công viên hoàn thành trước đó trong khu vực, Công viên hồ điều hòa Thượng Thanh khi hoàn thành kỳ vọng tạo nên diện mạo không gian xanh.
#công viên #Hà Nội #đô thị xanh #khu vui chơi #công trình xanh #hạ tầng đô thị

