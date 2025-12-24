Hải Phòng tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng đáng sống tầm cỡ khu vực; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ngày 24/12, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 với chủ đề “Kiến tạo thành phố số – Khát vọng kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố với việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương, hình thành đô thị có quy mô lớn về không gian, dân số và tiềm lực kinh tế. Quy mô nền kinh tế của thành phố hiện đứng thứ 3 toàn quốc, GRDP duy trì mức tăng trưởng hai con số; thu ngân sách nhà nước liên tục vượt dự toán, là năm thứ tư liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và xây dựng Thành phố số, đô thị thông minh được xác định không chỉ là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời quán triệt Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Hải Phòng xây dựng kiến trúc số đồng bộ, hiện đại, phù hợp với đặc thù phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tập trung thảo luận, trao đổi và đề xuất giải pháp xoay quanh 4 trụ cột chính: hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi; ứng dụng, nghiệp vụ dùng chung; kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Qua đó, góp phần tham vấn cho thành phố trong việc hoàn thiện lộ trình xây dựng Thành phố số, đô thị thông minh, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Các chuyên gia trao đổi về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trên cơ sở đó phân tích thuận lợi và khó khăn của Hải Phòng trong xây dựng thành phố số; đề xuất các giải pháp tổng thể, đồng bộ, có tính khả thi để chuyển đổi số của Hải Phòng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững, xây dựng thành công thành phố số. Trong đó nhấn mạnh các giải pháp mang tính đặc thù riêng cho Hải Phòng - thành phố đô thị công nghiệp hiện đại, cảng biển tầm cỡ khu vực cùng với di sản văn hoá thiên nhiên tầm cỡ thế giới…

Đại biểu tham quan, trải nghiệm triển lãm “Công nghệ số - Cuộc sống số”

Trong khuôn khổ Diễn đàn chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025, ngoài diễn đàn “Kiến tạo thành phố số - Khát vọng kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề như hội thảo “Nhân lực số chất lượng cao kiến tạo thành phố số”; tổng kết và trao giải cuộc thi "Công dân số Hải Phòng, sử dụng thông minh - sống an toàn”. Cùng với đó là hoạt động trưng bày, triển lãm các sản phẩm, giải pháp về công nghệ, chuyển đổi số với chủ đề “Công nghệ số - Cuộc sống số”.

Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong việc đưa khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt, tạo bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới.