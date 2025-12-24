Lối đi bí mật dẫn tới đền thiêng thờ thần Mặt trời ở Ai Cập

Sau khi phát hiện lối đi bí mật, các nhà khảo cổ Ai Cập đã tìm thấy một ngôi đền linh thiêng thờ thần Mặt trời Ra.