Lối đi bí mật dẫn tới đền thiêng thờ thần Mặt trời ở Ai Cập

Kho tri thức

Sau khi phát hiện lối đi bí mật, các nhà khảo cổ Ai Cập đã tìm thấy một ngôi đền linh thiêng thờ thần Mặt trời Ra.

Tâm Anh (TH)
Các nhà khảo cổ đã khai quật được một phần của ngôi đền Ai Cập khoảng 4.500 năm tuổi, thuộc một quần thể được xây dựng để tôn vinh thần Mặt trời Ra tại khu di tích khảo cổ Abu Ghurab gần Cairo. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook.
Theo các chuyên gia, việc phát hiện ngôi đền linh thiêng cổ kính trên cung cấp những hiểu biết quý giá về cuộc sống ở Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook.
Địa điểm này được phát hiện lần đầu tiên cách đây hơn một thế kỷ khi các nhà khảo cổ học khai quật được một phần của quần thể được mệnh danh là “đền thờ phía trên”. Tuy nhiên, do mực nước ngầm cao vào thời điểm đó, việc khai quật các công trình phía dưới là không thể. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook.
Đến năm 2024, các chuyên gia, công nhân bắt đầu đào bới qua các lớp trầm tích sông Nile qua đó hé lộ tàn tích của đền thờ thần Mặt trời Ra ở bên dưới. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook.
Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho hay một nhóm khảo cổ người Italy đã khai quật được khoảng 1/2 ngôi đền trong thung lũng kể từ khi bắt đầu khai quật vào năm 2024. Cho đến nay, họ đã tìm thấy bệ cột, đá granite, cửa ra vào, lớp đá ốp từ các bức tường nguyên bản và một con dốc có thể đã kết nối ngôi đền “với sông Nile hoặc một trong các nhánh của nó”. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook.
Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một cầu thang dẫn lên mái của ngôi đền. Massimiliano Nuzzolo, một trong những giám đốc khai quật, cho hay: “Mái của ngôi đền trong thung lũng có lẽ được sử dụng để quan sát thiên văn”. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Các chuyên gia cho hay ngôi đền có niên đại khoảng 4.500 năm trước, thuộc thời trị vì của pharaoh Nyuserre - nhà vua thuộc triều đại thứ 5 và là người trị vì Ai Cập từ năm 2420 trước Công nguyên đến năm 2380 trước Công nguyên. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Ngôi đền mới được khai quật kết nối với ngôi đền phía trên bằng một con đường đắp cao. Trong khi ngôi đền phía trên là phần chính của quần thể được sử dụng cho việc thờ cúng thì ngôi đền phía dưới có thể đóng vai trò là "bến neo đậu cho các thuyền bè đến từ sông Nile hoặc từ một trong các nhánh phụ của nó". Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Tại địa điểm này, các nhà khảo cổ còn có khám phá quan trọng khác là tìm thấy một tấm lịch được khắc trên một khối đá bên ngoài lối vào đền thờ phía bên dưới. Hiện vật này liệt kê nhiều sự kiện tôn giáo khác nhau, từ lễ hội của vị thần đầu chim ưng Sokar, lễ hội của thần sinh sản Min cho đến lễ rước thần Ra. Ảnh: Independent.co.uk.
Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy hàng chục khối đá có khắc chữ nhắc đến pharaoh Nyuserre. Từng có thời điểm ngôi đền được chuyển đổi thành không gian cư trú, sinh hoạt của người dân. Tại đây, những mảnh ghép của các trò chơi trên bảng đã được tìm thấy. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
