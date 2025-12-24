Hà Nội

Xã hội

Công an Gia Lai điều tra vụ thi thể bị thiêu rụi tại nghĩa trang

Chiều 24/12, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương xác minh vụ một thi thể bị thiêu rụi tại khu vực nghĩa trang Pleiku (tổ 7, phường Diên Hồng).

Hà Ngọc Chính

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h10 ngày 24/12, người dân đi thăm mộ ở nghĩa trang Pleiku thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố 7 Ia Kring, phường Diên Hồng thì phát hiện một thi thể đang bốc cháy dữ dội nên đã trình báo lực lượng Công an.

thi-the.jpg
Hiện trường thi thể đã bị cháy rụi trong tư thế ngồi tựa vào tường. Ảnh H.C.

Công an phường Diên Hồng nhanh chóng cử lực lượng dập lửa, bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường, thi thể trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường của một ngôi mộ; bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn phần cẳng chân nên vẫn chưa thể xác định giới tính. Cạnh hiện trường, Công an phát hiện chiếc xe máy biến số xanh BKS 81B1-001.01

Công an phường Diên Hồng đã báo cáo vụ việc cho trực ban hình sự Công an tỉnh Gia Lai, phòng PC02 ( tổ khu vực 5) và PC 09 huy động lực lượng tập trung xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch nạn nhân; khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

