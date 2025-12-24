Hà Nội

Xã hội

Dùng dao chém người, người đàn ông lĩnh 51 tháng tù

Với cáo buộc 2 tội danh “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”, Võ Văn Duẩn bị TAND Khu vực 2 – Hà Tĩnh tuyên phạt 51 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 24/12, TAND Khu vực 2 – Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Văn Duẩn (SN 1987, trú thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự và “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 7/5, anh Phùng Nam Quyền (SN 1992, trú thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc), thuê anh Lê Văn Lương (SN 1977, trú cùng xã) đưa máy xúc đến đào rãnh để phân chia ranh giới phần đất trồng cây tại địa phận Cà Vác, thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình đào rãnh, đến phần đất có tranh chấp với các hộ dân, trong đó có đất của anh Lương thì anh Lương không nói với anh Quyền mà dừng máy lại không làm nữa rồi gọi điện thoại cho anh Võ Khánh Tạo (SN 1989, trú cùng thôn) cũng có phần đất giáp ranh với đất anh Quyền biết.

xet-xu-1.jpg
Bị cáo Võ Văn Duẩn tại phiên toà.

Sau đó, anh Võ Khánh Tạo gọi Võ Văn Duẩn cùng với một số hộ dân có phần đất giáp ranh với phần đất của anh Quyền đến gặp và nói chuyện để thống nhất về ranh giới.

Khi mọi người nói chuyện thống nhất với nhau xong, cho rằng anh Lương “cũng có cây trồng ở vùng đất này, nhưng đưa máy đến làm mà không báo với anh em” nên Võ Văn Duẩn tức giận.

Tại đây, Duẩn đã đạp ngã anh Lương rồi cầm dao chém một nhát trúng vào gót chân của nạn nhân. Hậu quả, anh Lê Văn Lương bị thương nặng, phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 27% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Võ Văn Duẩn đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Văn Duẩn 15 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt là 51 tháng tù.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Toà án #Hà Tĩnh #xét xử #chém người #gây thương tích #lĩnh án

