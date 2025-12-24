Hà Nội

Xã hội

Công an Nghệ An đánh sập đường dây “ngụy trang” ma túy trong hộp mỹ phẩm

Đường dây tội phạm hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, ma túy được “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm để vận chuyển liên tỉnh bằng xe khách.

Thanh Hà

Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm.

images2073371-2-2.jpg
2 đối tượng Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan Công an.

Theo đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua tuyến xe khách Bắc – Nam, ngụy trang trong hộp đựng mỹ phẩm, gồm 02 đối tượng: Hồ Viết Đạo (SN 1995), trú tại xóm 8 Nghi Diên, xã Nghi Lộc và Nguyễn Thị Thảo (SN 2001), trú tại khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh.

Đường dây tội phạm hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, ma túy được “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm; đối tượng lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa liên tỉnh của xe khách chạy tuyến Bắc Nam để gửi và giao nhận “hàng”.

images2073356-2.jpg
Tang vật thu giữ.

Vào 15h ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Thần Lĩnh bắt quả tang đối tượng Hồ Viết Đạo, thu giữ 01 thùng xốp bên trong có 05 hộp mỹ phẩm dán mác chữ nước ngoài, chứa 1kg ma túy ketamine.

Mở rộng vụ án, bắt đối tượng Nguyễn Thị Thảo, khám tại nhà riêng, Công an thu giữ 02 túi nilon bên trong có chứa 50g ketamine, 35 viên thuốc lắc.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #Công an #ma túy #ngụy trang #mỹ phẩm #hộp đựng

