Xã hội

Công an xã ở Phú Thọ bắt giữ đối tượng vận chuyển 9kg pháo hoa nổ

Kiểm tra N.M.H đang ngồi trên xe máy, Công an xã Dân Chủ phát hiện thùng carton chứa 5 khối hộp pháo do nước ngoài sản xuất, với khối lượng 9 kg.

Bảo Ngân

Ngày 24/12, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 20/12, tại khu vực đường đê Chiến Thắng Sông Lô, đoạn qua khu 6, xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ), tổ công tác Công an xã Dân Chủ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

cats.jpg
Đối tượng N.M.H cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện N.M.H, sinh ngày 10/9/2008, trú tại khu 9 (xã Hạ Giáp cũ), xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ, đang ngồi trên xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 19L1-1570, dừng ở ven đường. Phía sau xe chở theo một thùng carton có nhiều dấu hiệu bất thường. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra theo quy định.

Qua làm việc, N.M.H khai nhận thùng carton đang chở phía sau xe mô tô bên trong có chứa pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật và phối hợp với lực lượng công an trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Tiến hành mở thùng carton, tổ công tác phát hiện bên trong có 5 khối hộp hình chữ nhật giống nhau, bên ngoài được dán giấy có họa tiết và chữ viết bằng tiếng nước ngoài, khối lượng 9 kg. Qua trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định số pháo hoa trên là pháo hoa nổ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Dân Chủ đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.M.H để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vận chuyển pháo hoa nổ trái phép, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, chỉ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa sự cố và bảo vệ môi trường. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#Công an xã ở Phú Thọ #vận chuyển 9 kg pháo hoa nổ

