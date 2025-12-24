Hà Nội

Xã hội

Xử lý nhóm thanh, thiếu niên đầu trần vượt chốt kiểm soát giao thông

Khi phát hiện lực lượng chức năng,thanh, thiếu niên ở Sơn La đã tăng tốc bỏ chạy, dùng chân che biển số nhằm tránh bị kiểm tra, xử lý.

Gia Đạt

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết đã phối hợp triệu tập, xử lý nhóm 6 thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông trên địa bàn.

601865646-122219962340275654-404371354278006428-n.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 23/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua phường Chiềng Sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu, dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm trên tăng tốc bỏ chạy, dùng chân che biển số nhằm tránh bị kiểm tra, xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương xác minh, làm rõ danh tính nhóm trên gồm: Q.V.T (SN 2008), L.V.Đ (SN 2010), L.V.C (SN 2010), L.V.T (SN 2009), L.T.Q (SN 2008), L.V.M (SN 2009) đều trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La; đồng thời phát hiện các trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định. Ngày 24/12, lực lượng chức năng đã phối hợp triệu tập nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, L.T.Q. khai nhận đã tự ý lấy xe của phụ huynh để sử dụng, không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe. Do lo sợ bị xử lý khi gặp lực lượng Cảnh sát giao thông, Q đã điều khiển xe bỏ chạy và yêu cầu người ngồi sau dùng chân che biển số trong quá trình di chuyển.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
