Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 676 con rắn hổ mang ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 676 con rắn hổ mang đi tiêu thụ, M.V.B. và N.Đ.K đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị về vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển lượng lớn rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 9 (đoạn qua địa phận thôn Tây Chín, xã Lao Bảo), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô khách mang BKS 74F-00.126 dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 112 kiện hàng, bên trong chứa 676 cá thể rắn hổ mang với tổng trọng lượng là 924,2kg.

img5126-1766570804506819185279.jpg
Cơ quan Công an bắt giữ 676 con rắn hổ mang, với trọng lượng gần 1.000kg.

Làm việc với cơ quan Công an, M.V.B. (SN 1984, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và N.Đ.K. (SN 2005, trú phường Phong An, TP Huế) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng rắn hổ mang nói trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định nguồn gốc số rắn trên là của bà H.T.N. (SN 1991, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Trong quá trình thuê người bốc xếp vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công antiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#Công an #Quảng Trị #bắt giữ #rắn hổ mang #nhập lậu

Bài liên quan

Xã hội

Phá đường dây thuốc lá lậu khủng, thu giữ gần 70.000 gói

Đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại trái phép với tổng giá trị ước tính gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện xe ôtô mang BKS 29G-009.44 do H.V.B. (SN 1991, trú ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đang đậu tại Km9 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang, có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể khỉ vàng quý hiếm

Một người dân ở tỉnh Quảng Trị vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an xã Tân Thành (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm kiểm lâm Hóa Tiến vận động ông Đinh Tiến Anh (SN: 1996, thôn Tân Tiến, xã Tân Thành) giao nộp 01 cá thể khỉ vàng, có trọng lượng 2,5kg.

img-1766458991037-1766461114008.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ vàng quý hiếm.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 'nữ quái' mua bán trái phép hơn 340kg pháo nổ

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 340kg pháo hoa nổ.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán pháo “lậu” có quy mô lớn, bắt giữ 2 đối tượng.

3be49b882eaea1f0f8bf-e1766417959455.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới