Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 676 con rắn hổ mang ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 676 con rắn hổ mang đi tiêu thụ, M.V.B. và N.Đ.K đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị về vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển lượng lớn rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 9 (đoạn qua địa phận thôn Tây Chín, xã Lao Bảo), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô khách mang BKS 74F-00.126 dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 112 kiện hàng, bên trong chứa 676 cá thể rắn hổ mang với tổng trọng lượng là 924,2kg.

Cơ quan Công an bắt giữ 676 con rắn hổ mang, với trọng lượng gần 1.000kg.

Làm việc với cơ quan Công an, M.V.B. (SN 1984, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và N.Đ.K. (SN 2005, trú phường Phong An, TP Huế) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng rắn hổ mang nói trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định nguồn gốc số rắn trên là của bà H.T.N. (SN 1991, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Trong quá trình thuê người bốc xếp vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công antiếp tục được điều tra, làm rõ.

