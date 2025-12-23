Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi giăng cá trên Sông Cạn

Sau gần một ngày mất tích khi đi giăng cá dưới chân cầu Sông Cạn, thi thể ông H trú xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được lực lượng chức năng và người dân phát hiện.

Ngày 23/12, chính quyền xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông C.N.H. (sinh năm 1970, trú thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình), người mất tích trong lúc đi giăng cá trên sông Sông Cạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/12, ông H. đến khu vực dưới chân cầu Sông Cạn để giăng cá. Đến chiều cùng ngày, không thấy ông trở về theo thời gian đã hẹn, gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau gần một ngày mất tích khi đi giăng cá dưới chân cầu Sông Cạn, thi thể ông H đã được tìm thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Bắc Bình phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ sông và khu vực quanh cầu Sông Cạn. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm.

Đến chiều 23/12, thi thể ông H. được người dân đi đánh bắt cá phát hiện tại khu vực cách chân cầu Sông Cạn vài trăm mét về phía thượng nguồn. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo quy định.

