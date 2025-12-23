Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi giăng cá trên Sông Cạn

Sau gần một ngày mất tích khi đi giăng cá dưới chân cầu Sông Cạn, thi thể ông H trú xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được lực lượng chức năng và người dân phát hiện.

Bảo Giang

Ngày 23/12, chính quyền xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông C.N.H. (sinh năm 1970, trú thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình), người mất tích trong lúc đi giăng cá trên sông Sông Cạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/12, ông H. đến khu vực dưới chân cầu Sông Cạn để giăng cá. Đến chiều cùng ngày, không thấy ông trở về theo thời gian đã hẹn, gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

z7357382794340-dea0d621e798ecea51517f99632872c4.jpg
Sau gần một ngày mất tích khi đi giăng cá dưới chân cầu Sông Cạn, thi thể ông H đã được tìm thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Bắc Bình phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ sông và khu vực quanh cầu Sông Cạn. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm.

Đến chiều 23/12, thi thể ông H. được người dân đi đánh bắt cá phát hiện tại khu vực cách chân cầu Sông Cạn vài trăm mét về phía thượng nguồn. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
#Tìm kiếm người mất tích #Tai nạn dưới sông #Tìm thấy thi thể #Hoạt động cứu hộ và cứu nạn #An toàn khi đi giăng cá #Phối hợp lực lượng chức năng

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thi thể ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể ngư dân H.N.C (43 tuổi, Quảng Trị) đã được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn khoảng 60km.

Ngày 23/12, thông tin từ UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, thi thể ngư dân H.N.C (43 tuổi, ngụ xã Cửa Tùng) đã được tìm thấy sau 4 ngày mất tích trên biển.

Được biết, thi thể ông C. được tìm tháy tại khu vực bờ biển phường Phong Quảng (TP Huế), cách hiện trường gặp nạn khoảng 60km.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam sinh nghi nhảy đập Quán Trăn

Chiều 22/12, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi lực lượng tìm kiếm một nam sinh nghi nhảy cầu tự tử tại đập Quán Trăn trong khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chiều 22/12, tại tuyến đường nội khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), hàng chục người tập trung theo dõi lực lượng tìm kiếm người nghi tự tử tại đập Quán Trăn.

img-1508.jpg
Khu vực nghi thanh niên làm điều dại dột. Ảnh: Thạch Liên
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở tại đèo Thung Khe

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở tại đèo Thung Khe, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Sáng 15/12, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở tại đèo Thung Khe.

600368923-1183811440546074-3329953478759185585-n.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở tại đèo Thung Khe. Ảnh: CA
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới