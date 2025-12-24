Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT Hà Nội khống chế thanh niên mang hung khí đi đánh nhau

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, khống chế một đối tượng mang theo nhiều hung khí để đánh nhau.

Bảo Ngân

Ngày 24/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đêm 23/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 do Trung tá Nguyễn Đức Sơn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao phía trước cây xăng La Khê, thuộc địa bàn phường Hà Đông.

Đến khoảng 21h40, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, trong đó người ngồi sau mang theo một túi đựng vợt cầu lông có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng ngồi sau.

cats-2402.jpg
T.C.H. cùng các hung khí tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi đựng vợt cầu lông có 1 tuýp sắt và 2 con dao. Đối tượng cầm túi vợt cầu lông khai tên là T.C.H. (SN 2010, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan công an H. khai nhận, khoảng 19h cùng ngày, H. cùng nhóm bạn (khoảng 9-10 người) đi trên nhiều xe máy, mang theo số hung khí nêu trên rồi di chuyển từ khu vực An Khánh xuống khu vực Metro Hà Đông để đánh nhau. Tuy nhiên, do không gặp đối thủ nên cả nhóm quay về thì bị tổ công tác phát hiện, khống chế.

Tổ công tác sau đó đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#CSGT Hà Nội #mang hung khí đi đánh nhau

Bài liên quan

Xã hội

Công an Lào Cai xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự

Cơ quan Công an Lào Cai đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực đường tỉnh lộ 161, chửi bới, gây mất trật tự công cộng.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 23h45 ngày 13/12, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) phát hiện đoạn video lan truyền trên một số Fanpage Facebook như “Lào Cai Online”, “Lào Cai Toàn cảnh” và một số trang mạng xã hội khác, ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực đường tỉnh lộ 161, đoạn thôn 2 Tân Văn (Kim Sơn cũ), xã Bảo Hà, có hành vi chửi bới, gây mất trật tự công cộng. Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện đối tượng cầm theo súng cao su bắn đạn bi sắt gắn đèn laser, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

cats-2369.jpg
Hình ảnh được cắt từ video các đối tượng đăng lên mạng xã hội.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nhóm thanh niên ở Đà Nẵng pha chế tinh dầu ma túy bán cho 'con nghiện'

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sang chiết, pha chế tinh dầu ma túy cho vào các chai lọ nhỏ rồi bán cho các con nghiện.

Ngày 8/12, thông tin từ Đồn biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một nhóm thanh niên, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 17h15 ngày 5/12, tại ngã ba đường Thủy Sơn 1 giao với đường Thủy Sơn 2 (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn biên phòng Non Nước) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 2000, trú tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) đang giao một lọ tinh dầu ma túy cho đối tượng Huỳnh Bá Phong (SN 2002, trú tại phường Ngũ Hành Sơn), thu số tiền 300.000 đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau trong đêm trên phố Hà Nội

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm ngày 1/12/2025.

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến trong đêm. Theo điều tra, khoảng 23h30’ ngày 1/12/2025, tại khu vực trước số nhà 17 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thuần (SN 2001, trú tại: xã Hà Đông, TP Hải Phòng) đã đánh chị N (SN 2007; nhân viên quán ăn trên đường Trần Kim Xuyến).

687.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống