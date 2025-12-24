CSGT Hà Nội khống chế thanh niên mang hung khí đi đánh nhau

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, khống chế một đối tượng mang theo nhiều hung khí để đánh nhau.

Ngày 24/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đêm 23/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 do Trung tá Nguyễn Đức Sơn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao phía trước cây xăng La Khê, thuộc địa bàn phường Hà Đông.

Đến khoảng 21h40, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, trong đó người ngồi sau mang theo một túi đựng vợt cầu lông có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng ngồi sau.

T.C.H. cùng các hung khí tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi đựng vợt cầu lông có 1 tuýp sắt và 2 con dao. Đối tượng cầm túi vợt cầu lông khai tên là T.C.H. (SN 2010, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan công an H. khai nhận, khoảng 19h cùng ngày, H. cùng nhóm bạn (khoảng 9-10 người) đi trên nhiều xe máy, mang theo số hung khí nêu trên rồi di chuyển từ khu vực An Khánh xuống khu vực Metro Hà Đông để đánh nhau. Tuy nhiên, do không gặp đối thủ nên cả nhóm quay về thì bị tổ công tác phát hiện, khống chế.

Tổ công tác sau đó đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

