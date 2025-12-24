Hà Nội

Xã hội

Rủ nhau 'mở tiệc' ma tuý tại nhà, nhóm bị cáo lĩnh hơn 25 năm tù

Sau khi mua ma túy từ người lạ, Đặng Nhất Luật (tỉnh Hà Tĩnh) rủ thêm 2 người bạn về nhà mình tổ chức sử dụng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 – Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến đối với 3 bị cáo, gồm: Đặng Nhất Luật (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Hương Khê), Lê Văn Dũng (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Hương Khê) và Hoàng Tấn Phong (SN 1999, trú tại thôn 10, xã Hương Bình), về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, Đặng Nhất Luật mua 60 viên ma túy dạng nén giá 3,5 triệu đồng của một người không quen biết tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đem về cất giấu trong nhà ở thôn 4, xã Hương Khê để sử dụng.

image-6577.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên toà.

Đến ngày 17/7/2025, Đặng Nhất Luật rủ Lê Văn Dũng và Hoàng Tấn Phong sử dụng ma túy tại nhà của Luật. Khoảng 21h10 cùng ngày thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 30 viên nén có tổng khối lượng hơn 2,9g ma tuý, loại Methamphetamine.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đặng Nhất Luật 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, 3 năm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; Lê Văn Dũng 7 năm 6 tháng tù và Hoàng Tuấn Phong 7 năm tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
