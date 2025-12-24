Hà Nội

Phát hiện xác ướp 1.400 năm tuổi có hình xăm trên mặt

Kho tri thức

Phát hiện xác ướp 1.400 năm tuổi có hình xăm trên mặt

Các nhà khảo cổ học ở Sudan đã phát hiện xác ướp 1.400 năm tuổi của một số đứa trẻ Nubia có hình xăm trên mặt.

Tâm Anh (theo Livescience, Allthatsinteresting)
Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học bang Arizona và Đại học Missouri-St. Louis đã tiến hành một cuộc khảo sát, kiểm tra có hệ thống trên 1.048 bộ hài cốt con người được tìm thấy ở Sudan có niên đại từ thời kỳ Meroitic đến thời trung cổ (khoảng năm 350 trước Công nguyên đến năm 1400). Ảnh: Mary Nguyen/UMSL.
Kết quả là các chuyên gia tìm thấy hình xăm trên 27 cá thể thuộc cả hai giới cũng như từ trẻ sơ sinh đến người lớn tuổi. Ảnh: Mary Nguyen/UMSL.
Thông tin này cho thấy tập tục xăm hình trên cơ thể phổ biến hơn nhiều so với hiểu biết trước đây. Trong số những hình xăm được phát hiện trên các bộ hài cốt cổ xưa, các chuyên gia tìm thấy bằng chứng cho thấy trẻ em dưới 3 tuổi cũng thực hiện tập tục này. Ảnh: Austin et al., PNAS (2025).
Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy một số xác ướp bé trai 3 tuổi qua đời khoảng 1.400 năm trước. Theo đó, họ phát hiện có cả hình xăm trên mặt những đứa trẻ ở Nubia thời cổ đại bên cạnh những hình xăm ở các vị trí khác trên cơ thể. Ảnh: Mary Nguyen/©2025 UMSL.
Việc tìm thấy những hình xăm trên cơ thể của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục đích người xưa làm như vậy với những đứa bé đó. Ảnh: Mary Nguyen/©2025 UMSL.
Theo các chuyên gia, đứa trẻ 3 tuổi trên được xăm ở nhiều vị trí trên cơ thể, bao gồm ở mặt. Thậm chí, một số hình xăm được xăm nhiều lần trong giai đoạn đầu đời của bé trai. Ảnh: Mary Nguyen/©2025 UMSL.
Những hình xăm có lẽ được thực hiện bằng dao thay vì kim, chủ yếu là các cụm chấm và gạch ngang. Một kiểu xăm đặc biệt phổ biến là bốn chấm tạo thành hình thoi trên trán đứa trẻ mà các nhà nghiên cứu cho rằng có thể là biểu tượng của cây thánh giá. Ảnh: Mary Nguyen/©2025 UMSL.
Nếu thông tin này được xác thực thì rất có thể việc xăm mình là một phần của nghi lễ rửa tội của người dân ở Nubia thời xưa. Ảnh: Mary Nguyen/©2025 UMSL.
Ngoài ra, một giả thuyết khác cho rằng, việc xăm hình cho những đứa trẻ có thể vì mục đích y tế nhằm giúp chúng xoa dịu cơn đau đầu hoặc sốt. Ảnh: Mary Nguyen/UMSL.
Ngoài ra, một giả thuyết khác cho rằng, việc xăm hình cho những đứa trẻ có thể vì mục đích y tế nhằm giúp chúng xoa dịu cơn đau đầu hoặc sốt. Ảnh: Mary Nguyen/UMSL.
Mời độc giả xem video: Khai quật xác ướp hơn 800 tuổi ở Peru. Nguồn: THĐT1.
