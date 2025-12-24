Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm có 4 tiền án ở Sơn La

Theo điều tra, Tuấn là đối tượng truy nã nguy hiểm, đã từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép ma túy.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc công an tỉnh về triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 23/12, tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

Đối tượng bị bắt là Trần Anh Tuấn, sinh năm 1992, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng Tuấn bị Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định truy nã số 4044 ngày 17/9/2025 về tội trộm cắp tài sản. Quá trình vây bắt đối tượng đảm bảo an toàn tuyện đối cho nhân dân, lực lượng và đối tượng.

Được biết, Tuấn là đối tượng truy nã nguy hiểm, đã từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép ma túy. Hiện đối tượng đang được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

