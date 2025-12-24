CSGT Phú Thọ xử lý hàng chục xe quá tải, cơi nới thành thùng

Ngày 24/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa xử phạt hàng chục xe chở quá tải, cơi thùng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

CSGT Phú Thọ kiểm tra thành thùng xe tải. Ảnh: CACC

Trước đó, người dân tại một số địa phương phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn chở cát hoạt động trên Quốc lộ 32C và đường tỉnh 313C có dấu hiệu nghi quá tải, cơi thùng... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Từ đó, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Theo thông tin lực lượng CSGT cung cấp, trong khoảng thời gian từ 15/12 đến 24/12, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 59 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 181,6 triệu đồng. Trong đó, có 50 trường hợp vi phạm quá tải, 2 trường hợp vi phạm quá chiều cao, 4 trường hợp tự ý cải tạo, cơi nới kích thước thùng xe và 3 trường hợp chở hàng rời dù có che phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi.

Cũng theo đại diện lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ, việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe vi phạm vẫn được thực hiện thường xuyên trên toàn tuyến theo chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường kiểm soát tình trạng ô tô cơi nới thành thùng, chở quá khổ quá tải.

Việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhưng nhiều lái xe tìm cách né tránh. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, nhiều lái xe cố tình lợi dụng thời gian cảnh sát nghỉ trưa, ngày lễ, ngày nghỉ để hoạt động nhằm trốn tránh kiểm tra.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải và lái xe tuyệt đối không cải tạo phương tiện và tuân thủ đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, gắn phù hiệu theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xe quá tải, bảo đảm an toàn cho người dân trên tuyến.

