Hải Phòng thúc đẩy tiến độ dự án khu đô thị, khu du lịch tại Cát Bà

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo như trên khi đi kiểm tra thực địa tình hình triển khai các dự án du lịch trọng điểm và thăm, tặng quà Trạm Biên phòng Việt Hải (Đồn Biên phòng Cát Bà) tại đặc khu Cát Hải, ngày 24/12.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư Khu đô thị du lịch Cái Giá (Cát Bà Amatina) và Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trực tiếp kiểm tra tiến độ Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà.

Dự án Cát Bà Amatina có tổng quy mô 172,38 ha với tổng mức đầu tư 10.974 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành trong năm 2029.

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị du lịch xanh, hiện đại, tích hợp các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai các công trình kiến trúc thuộc giai đoạn 1.

Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà có quy mô 457.765 m2, tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc làm chủ đầu tư. Dự kiến đến quý II/2029, dự án sẽ đi vào hoạt động, kinh doanh. Công tác thi công dự án, đến nay đạt 65% kế hoạch.

Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà là công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị và nâng tầm giá trị Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà. Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các công trình điểm nhấn gồm khách sạn cao cấp, khu căn hộ nghỉ dưỡng và các khu phố thương mại sầm uất. Hiện nay, dự án đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời các cơ sở hạ tầng cũ để tạo không gian cho các phân khu chức năng theo quy hoạch.

Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Cát Bà đang đứng trước vận hội phát triển mới sau khi quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Do đó, các dự án cần thực hiện đúng quy hoạch, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn giá trị di sản và bảo vệ môi trường bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với đặc khu Cát Hải kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời kiểm tra, giám sát đảm bảo các công trình sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.