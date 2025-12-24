Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hải Phòng thúc đẩy tiến độ dự án khu đô thị, khu du lịch tại Cát Bà

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, du lịch tại Cát Bà.

Hải Ninh

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo như trên khi đi kiểm tra thực địa tình hình triển khai các dự án du lịch trọng điểm và thăm, tặng quà Trạm Biên phòng Việt Hải (Đồn Biên phòng Cát Bà) tại đặc khu Cát Hải, ngày 24/12.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư Khu đô thị du lịch Cái Giá (Cát Bà Amatina) và Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà.

45555.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trực tiếp kiểm tra tiến độ Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà.

Dự án Cát Bà Amatina có tổng quy mô 172,38 ha với tổng mức đầu tư 10.974 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành trong năm 2029.

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị du lịch xanh, hiện đại, tích hợp các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai các công trình kiến trúc thuộc giai đoạn 1.

Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà có quy mô 457.765 m2, tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc làm chủ đầu tư. Dự kiến đến quý II/2029, dự án sẽ đi vào hoạt động, kinh doanh. Công tác thi công dự án, đến nay đạt 65% kế hoạch.

Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà là công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị và nâng tầm giá trị Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà. Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các công trình điểm nhấn gồm khách sạn cao cấp, khu căn hộ nghỉ dưỡng và các khu phố thương mại sầm uất. Hiện nay, dự án đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời các cơ sở hạ tầng cũ để tạo không gian cho các phân khu chức năng theo quy hoạch.

Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Cát Bà đang đứng trước vận hội phát triển mới sau khi quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Do đó, các dự án cần thực hiện đúng quy hoạch, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn giá trị di sản và bảo vệ môi trường bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với đặc khu Cát Hải kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời kiểm tra, giám sát đảm bảo các công trình sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.

#Hải Phòng #Cát Bà #dự án #du lịch #đô thị #bảo tồn

Bài liên quan

Xã hội

Bị bắt quả tang khi chở gần 14 kg pháo hoa nổ trái phép qua Hải Phòng

Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm một vụ án điển hình về tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ với số lượng lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 18/12, tại Km 10+760 đường tỉnh 396B, thuộc địa phận thôn Trại Hào, xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã Hồng Châu tiến hành kiểm tra, phát hiện L.Đ.C (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô mang theo 2 thùng bìa carton có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng bìa carton chứa 10 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 13,8kg.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hải Phòng xác minh chuyển nhượng các lô đất dự án KDC mới ven QL38

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa có văn bản gửi UBND xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) đề nghị phối hợp đăng tải thông tin liên quan.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang kiểm tra, xác minh đơn liên quan dự án Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 (đoạn từ cầu Sặt đến ngã 5 mới) do Công ty TNHH Toàn Gia làm chủ đầu tư.

556677.jpg
Phối cảnh dự án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới