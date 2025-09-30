Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 14 kg ma túy từ Lào về Việt Nam, Lê Văn Lợi đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt 1 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy.

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 25/9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1993, thường trú ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Lê Văn Lợi cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7.500 viên thuốc lắc (khối lượng 4,5kg); 4,7kg ketamin; 660 gói nước vui (khối lượng 4,2kg); 600g chất bột màu vàng (ma túy tổng hợp) và 40 viên hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Văn Lợi khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên của một người Việt Nam từ Thái Lan đưa qua Lào rồi về Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.