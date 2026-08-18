Ngày 15/8 vừa qua, đội đua Mitsubishi Ralliart cùng bộ ba bán tải Mitsubishi Triton đã bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đua xe địa hình châu Á 2026.

Video: Chi tiết Mitsubishi Triton Rally Car AXCR 2026.

Tại giải năm nay, đội thi đấu với ba chiếc Mitsubishi Triton cải tiến dựa trên cấu trúc vận hành, khung gầm và động cơ từ phiên bản thương mại, với mục tiêu vô địch ngay từ đầu giải.

Chiến thắng giúp đội đua Mitsubishi Ralliart bảo vệ thành công ngôi vô địch, nối dài thành tích ấn tượng với ba lần về nhất vào các năm 2022, 2025 và 2026. Kết quả này khẳng định bản lĩnh thi đấu, chiến thuật trên từng chặng đua, tốc độ và khả năng vận hành xuất sắc của Triton trên những điều kiện đường xá khắc nghiệt nhất của một giải đua.

Mitsubishi Triton lần 2 lên "ngôi vương" tại Asia Cross Country Rally.

Cuộc đua kéo dài 2.145,19 km, đi qua loạt địa hình khắc nghiệt từ đường rừng, đá sỏi, bùn lầy đến các đoạn vượt sông trong điều kiện nóng ẩm, mưa lớn và thử thách dồn dập.

- Hai chặng đầu đưa đoàn đua từ Pattaya qua Prachin Buri đến Nakhon Sawan với nhiều địa hình hiểm trở, nhiều chướng ngại vật cùng các cơn mưa lớn kéo dài. Từ Nakhon Sawan đến Phitsanulok, các chặng 3–5 đưa đoàn đua qua rừng hẹp quanh co đến các cung đường tốc độ cao, tiếp tục thử thách khả năng định hướng và kiểm soát tốc độ của các đội đua.

- Taguchi khởi đầu ấn tượng khi đưa Triton về thứ ba ở Chặng 1. Anh cùng đồng đội Yasui duy trì lối thi đấu ổn định, nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi trong điều kiện thi đấu đòi hỏi độ chính xác cao.

- Bằng cách kiểm soát cẩn thận khoảng cách với các đối thủ, cặp đôi này đã giành chiến thắng chung cuộc AXCR với tổng thời gian 12 giờ 58 phút 20 giây và mang về danh hiệu AXCR thứ hai liên tiếp cho đội Mitsubishi Ralliart.

- Kazuto Koide gặp khó khăn ngay Chặng 1 khi mắc kẹt trong mương và chịu phạt thời gian. Tuy nhiên, tay đua Mitsubishi Motors đã dần lấy lại phong độ, hoàn thành giải ở vị trí 27 chung cuộc. Đồng đội của anh - tay đua Yotha cũng cán đích và được xếp hạng thứ 36 chung cuộc.

Kinh nghiệm thực tế từ các giải đua địa hình cũng góp phần vào quá trình hoàn thiện và phát triển Triton của Mitsubishi Motors. Là mẫu bán tải hiện diện lâu năm tại Việt Nam, Triton được định hướng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ di chuyển trong đô thị đến đi đường dài và các hành trình phức tạp. All-New Triton thế hệ thứ 6 sở hữu động cơ Diesel MIVEC Bi-Turbo 2.4L, 4N16 mới, khung gầm và hệ thống treo nâng cấp, 7 chế độ lái đi kèm hệ dẫn động Super Select 4WD.