Honda Việt Nam vừa công bố doanh số bán ôtô trong tháng 8/2026 với mức giảm tới 56% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng xe máy bán ra tăng 8,4%.

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Cụ thể Honda Việt Nam công bố doanh số bán lẻ ôtô trong tháng 8/2026 chỉ đạt 1.001 xe, giảm 56% so với tháng 8/2025. Tính từ tháng 4 đến hết tháng 8/2026 (tức 5 tháng đầu năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2027), tổng lượng ôtô Honda giao tới khách hàng đạt 8.832 xe, thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Honda Việt Nam bán 1.001 ôtô trong tháng 8/2026, giảm 56% so với cùng kỳ.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh tháng 8 dương lịch năm nay trùng với phần lớn thời gian của tháng 7 âm lịch, thường được gọi là “tháng Ngâu”. Theo quan niệm dân gian, một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý hạn chế mua sắm những tài sản có giá trị lớn như ôtô trong giai đoạn này. Yếu tố tâm lý có thể phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu mua xe, qua đó tác động tới doanh số của các hãng trong tháng.

Doanh số bán ôtô Honda tháng 8/2026.

Ở mảng xe máy, kết quả kinh doanh có diễn biến tích cực hơn. Honda Việt Nam bán được 166.721 xe trong tháng 8/2026, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số bán xe máy Honda tháng 8/2026.

Tuy nhiên, mức tăng trong tháng chưa giúp doanh số cộng dồn cải thiện đáng kể. Sau 5 tháng đầu năm tài chính 2026 - 2027, Honda bán tổng cộng 862.105 xe máy, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Trong tháng 8, Honda Việt Nam cũng xuất khẩu 18.188 xe máy.

Kết quả kinh doanh xe máy có diễn biến tích cực hơn. Honda Việt Nam bán được 166.721 xe trong tháng 8/2026, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tháng 8 cho thấy diễn biến trái chiều giữa hai lĩnh vực kinh doanh chính của Honda Việt Nam. Trong khi xe máy ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ, doanh số ôtô tiếp tục giảm và kéo kết quả lũy kế xuống mức thấp hơn cùng kỳ năm trước.