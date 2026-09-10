Sốt 40°C, ho đờm hôi, người đàn ông phát hiện ổ áp xe phổi khổng lồ

Sau phẫu thuật u đại tràng, người đàn ông 54 tuổi sốt cao kéo dài, ho đờm nâu hôi. Bác sĩ phát hiện ổ áp xe phổi phải khổng lồ.

Áp xe phổi khổng lồ không phải nguyên phát từ phổi

Ông L.V.L. (54 tuổi, Hà Tĩnh) nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao 39,5°C, mệt mỏi, ho khạc nhiều đờm màu nâu, mùi hôi, khó thở nhẹ. Khi thăm khám, hai phổi có ran ẩm.

Khoảng 5 tháng trước, ông L. được phẫu thuật điều trị u đại tràng. Sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện biến chứng nhiễm trùng miệng nối và được làm hậu môn nhân tạo khoảng 2 tháng trước.

Một tháng trước khi nhập viện, ông bắt đầu sốt cao từng cơn, gai rét, ho khan rồi chuyển sang ho có đờm, kèm đau tức ngực và khó thở nhẹ. Người bệnh được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, áp xe phổi và viêm phổi.

Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện. Sốt vẫn dao động 39,5–40,5°C. Gia đình quyết định chuyển ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, kết quả thăm khám, xét nghiệm và chụp CT lồng ngực cho thấy người bệnh đang trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Hình ảnh CT ghi nhận phổi phải có tổn thương đông đặc, bên trong có hình phế quản khí, kích thước khoảng 15 x 10 cm. Đáng chú ý, ổ áp xe phổi thông xuống vùng dưới hoành, kèm viêm phổi.

Xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng 15,3 G/L, CRP tăng rất cao, ở mức 397,2 mg/L.

Nhiễm trùng lan rộng từ ổ bụng lên phổi

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử lý đồng thời tổn thương tại lồng ngực và ổ bụng, kiểm soát toàn bộ nguồn nhiễm trùng.

Trong ca mổ mở ngực phải, bác sĩ Tạ Quang Hiện, chuyên ngành Ngoại lồng ngực, cho biết ê-kíp phát hiện một ổ áp xe rất lớn, gần như chiếm phần lớn thùy dưới phổi phải. Ổ áp xe chứa nhiều dịch mủ, thông với phế quản và có mùi hôi nặng.

Màng phổi dính chắc. Cơ hoành bị thủng nhiều vị trí, tổ chức cơ hoành viêm và hoại tử nặng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành giải phóng các tổ chức dính, làm sạch khoang màng phổi, xử lý và dẫn lưu ổ áp xe phổi. Tuy nhiên, tổn thương cơ hoành khiến các bác sĩ tiếp tục tìm kiếm nguồn nhiễm từ ổ bụng.

Khi thăm dò ổ bụng, ê-kíp Ngoại tiêu hóa phát hiện tại vùng đại tràng phải có đường rò lên khu vực dưới hoành phải, tạo thành ổ áp xe dưới hoành. Đây được xác định là nguồn gây nhiễm trùng vùng dưới hoành, làm tổn thương và thủng cơ hoành, từ đó tạo điều kiện cho nhiễm trùng lan lên lồng ngực và hình thành ổ áp xe phổi phải kích thước lớn.

Người bệnh đồng thời có tổn thương rò tại miệng nối đại tràng trái, tạo thêm một nguồn nhiễm trùng cần xử lý.

Các bác sĩ tập trung làm sạch các ổ nhiễm trùng, xử lý ổ áp xe dưới hoành, giải phóng vùng gan và cơ hoành, khâu phục hồi cơ hoành từ phía ổ bụng, đồng thời xử lý tổn thương đường tiêu hóa và làm hậu môn nhân tạo theo chỉ định.

Sau khoảng 5 giờ phẫu thuật, người bệnh được chuyển theo dõi và điều trị tích cực sau mổ.

Chỉ một ngày sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sốt giảm rõ rệt và sau đó cắt sốt hoàn toàn. Sức khỏe hiện đang từng bước hồi phục.

Bác sĩ chăm sóc vết mổ cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cần lưu ý sau phẫu thuật đường tiêu hóa - Sốt cao kéo dài hoặc sốt tái diễn, đặc biệt kèm gai rét. - Ho, khạc đờm bất thường, đau ngực hoặc khó thở. - Đau bụng, chướng bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc bất thường tại vết mổ, miệng nối. - Người bệnh sau phẫu thuật có nhiễm trùng kéo dài cần được đánh giá để tìm nguồn nhiễm, không chỉ tập trung vào cơ quan đang có biểu hiện rõ rệt.

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