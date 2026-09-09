Có thể bạn chưa dùng 9 tính năng liên thông trong hệ sinh thái Apple này

Hệ sinh thái Apple gồm nhiều tính năng giúp liên kết thiết bị dễ dàng, từ Handoff đến Sidecar, chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản và bật Bluetooth, Wi-Fi.

Cái mà nhiều người gọi là “hệ sinh thái Apple” thực chất là một nhóm tính năng có tên riêng: Continuity. Nó cho phép iPhone, iPad, Mac và Apple Watch nhận ra nhau khi ở gần và chuyển việc qua lại.

Phần lớn người dùng chỉ khai thác đúng AirDrop rồi dừng lại, trong khi còn ít nhất chín tính năng khác đã có sẵn trên máy, không phải cài thêm gì. Dưới đây là danh sách đó, kèm điều kiện để chúng hoạt động và cách bật từng cái.

Có ba điều kiện bắt buộc trước người dùng cần ghi nhớ khi bắt đầu để không gặp phải trở ngại khi sử dụng.

Gần như mọi lỗi “không thấy thiết bị kia đâu” đều xuất phát từ một trong ba điều kiện sau chứ không phải máy hỏng.

Một là các thiết bị phải cùng một Apple Account và có xác thực hai yếu tố. Đăng nhập hai tài khoản khác nhau thì các tính năng liên thông không xuất hiện.

Hai là phải bật cả Bluetooth và Wi-Fi trên mọi thiết bị. Bluetooth để các máy nhận ra nhau, Wi-Fi để truyền dữ liệu. Tắt một trong hai là hỏng.

Ba là các máy đặt gần nhau. Với những tính năng chạy không dây, khoảng cách tham chiếu là trong vòng 10 mét.

Riêng Handoff còn phải bật thêm công tắc trong cài đặt. Chín tính năng liên thông đáng dùng nhất bao gồm:

1. Handoff — bỏ dở ở máy này, làm tiếp ở máy kia

Bạn đang soạn email trên iPhone, mở Mac lên là biểu tượng Mail hiện ở Dock kèm dấu hiệu Handoff, bấm vào là email đang soạn dở hiện ra nguyên vẹn.

Apple liệt kê các ứng dụng hỗ trợ gồm Lịch, Đồng hồ, Danh bạ, FaceTime, Freeform, Keynote, Mail, Bản đồ, News, Ghi chú, Numbers, Pages, Nhắc nhở, Safari, Chứng khoán, cùng nhiều ứng dụng của bên thứ ba.

Email hay tin nhắn văn bản, các đoạn chat đều có thể thực hiện liên tục trên các thiết bị của Apple.

Cách bật: Trên iPhone/iPad vào Cài đặt → Cài đặt chung → AirPlay & Continuity (một số phiên bản iOS ghi là AirPlay & Handoff) → bật Handoff.

Trên máy Mac vào Menu Apple → Cài đặt hệ thống → Cài đặt chung → AirDrop & Handoff → bật tùy chọn cho phép Handoff giữa máy Mac này và các thiết bị iCloud của bạn.

Trên Apple Watch mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone → Cài đặt chung → bật Handoff.

2. Universal Clipboard — copy ở máy này, dán ở máy kia

Sao chép một đoạn văn bản, một tấm ảnh hay một tệp trên iPhone rồi dán thẳng vào Mac, không cần gửi qua ứng dụng nhắn tin nào. Tính năng chạy ngầm, không có công tắc riêng: cứ đủ ba điều kiện ở trên và bật Handoff là dùng được. Nội dung đã sao chép chỉ giữ trong thời gian ngắn nên bạn nên dán ngay.

3. iPhone Mirroring — điều khiển iPhone ngay trên màn hình Mac

Đây là tính năng nhiều người chưa biết nhất trong danh sách. Mac hiển thị nguyên màn hình iPhone thành một cửa sổ, bạn dùng chuột và bàn phím của Mac để bấm, gõ, kéo thả tệp qua lại trong khi iPhone vẫn ở trạng thái khoá, để trong túi hoặc trong ngăn bàn.

Mac hiển thị nguyên màn hình iPhone thành một cửa sổ, thao tác hệt trên iPhone nhưng không có cảm ứng mà thôi.

Cách dùng: mở ứng dụng iPhone Mirroring từ Dock hoặc thư mục Ứng dụng trên Mac, mở khoá iPhone khi được nhắc, chọn cách xác thực cho những lần sau. Có vài giới hạn cần biết: không truy cập được camera và micro của iPhone qua chế độ này (nên không dùng để gọi điện hay quét Face ID), mỗi lần chỉ ghép được một Mac với một iPhone, và một số dịch vụ xem phim có thể chặn nội dung khi phản chiếu.

4. Continuity Camera — biến iPhone thành webcam cho Mac

Camera sau của iPhone tốt hơn hẳn webcam tích hợp trên máy tính, và Apple cho phép dùng thẳng nó khi họp trực tuyến. Gắn iPhone gần Mac theo chiều ngang, camera sau hướng về phía bạn, để máy khoá; mở FaceTime hoặc ứng dụng họp rồi chọn iPhone trong danh sách nguồn video.

Kèm theo đó là các chế độ chỉ webcam thường không có: Center Stage tự giữ bạn ở giữa khung hình khi di chuyển, Desk View cho thấy mặt bàn làm việc song song với khung hình chính, Studio Light làm sáng khuôn mặt và tối hậu cảnh, cùng chế độ chân dung xoá phông. Cách này chạy được cả khi cắm cáp lẫn không dây. Chủ đề này từng được nhắc tới trong bài khi camera iPhone biến thành webcam cho MacBook.

5. Sidecar — iPad thành màn hình thứ hai của Mac

Sidecar mở rộng không gian làm việc của Mac bằng cách dùng iPad làm màn hình phụ, hoặc phản chiếu toàn bộ màn hình Mac sang iPad. Bạn đưa con trỏ lên nút toàn màn hình của một cửa sổ trên Mac rồi chọn chuyển cửa sổ đó sang iPad, hoặc kéo cửa sổ qua lại giữa hai màn hình.

Dùng không dây thì hai máy phải trong vòng 10 mét và bật sẵn Bluetooth, Wi-Fi, Handoff. Cắm cáp USB thì ổn định hơn và iPad được sạc trong lúc dùng. Bài Apple Sidecar đi sâu hơn vào thao tác cụ thể.

6. Universal Control — một chuột, một bàn phím cho cả Mac và iPad

Khác Sidecar ở chỗ iPad vẫn là iPad, vẫn chạy iPadOS và các ứng dụng của nó, chỉ có điều bạn rê chuột từ màn Mac sang màn iPad là con trỏ đi thẳng qua, gõ bàn phím Mac là chữ hiện trên iPad. Kéo thả tệp giữa hai máy cũng được. Đây là lựa chọn hợp lý khi bạn muốn dùng đồng thời hai hệ điều hành chứ không phải mở rộng màn hình. Xem thêm bài mổ xẻ Universal Control.

Sidecar biến iPad thành màn hình phụ; Universal Control giữ iPad chạy iPadOS

7. Auto Unlock — Apple Watch mở khoá Mac

Đeo Apple Watch đã mở khoá trên tay, mở nắp MacBook là máy tự đăng nhập, không phải gõ mật khẩu. Tính năng cũng dùng để xác nhận những thao tác cần mật khẩu quản trị trên macOS. Điều kiện là Apple Watch dùng watchOS 3 trở lên và Mac chạy macOS High Sierra 10.13 trở lên.

8. Nghe gọi và nhắn tin ngay trên iPad hoặc Mac

Hai tính năng riêng nhưng thường được dùng chung. iPhone Cellular Calls cho phép nhận và gọi điện thoại thường từ iPad, Mac khi các máy ở cùng mạng Wi-Fi. Text Message Forwarding chuyển tiếp tin nhắn SMS thường, loại bong bóng màu xanh lá, sang các thiết bị còn lại, nhờ vậy bạn nhận được mã OTP ngay trên máy tính mà không phải với tay lấy điện thoại.

9. Instant Hotspot — phát 4G/5G không cần nhập mật khẩu

Khi không có Wi-Fi, mở danh sách mạng trên Mac hoặc iPad, iPhone của bạn hiện ngay trong mục điểm truy cập cá nhân, bấm một cái là kết nối, không phải bật điểm phát sóng trên iPhone rồi nhập mật khẩu. Điều kiện vẫn là cùng Apple Account và bật Bluetooth, Wi-Fi.

Giá trị thật của việc dùng nhiều thiết bị Apple không nằm ở logo giống nhau mà ở chín tính năng phía trên — chúng bỏ đi những thao tác thừa lặp lại hằng ngày như gửi file cho chính mình hay với tay lấy điện thoại để đọc mã OTP.

Tất cả đều đã có sẵn trong máy, việc cần làm chỉ là đăng nhập cùng một tài khoản, bật Bluetooth với Wi-Fi và bật công tắc Handoff. Bạn nên bắt đầu từ Handoff và Universal Clipboard vì đây là hai tính năng dễ thấy hiệu quả nhất ngay trong ngày đầu.