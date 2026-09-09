Đây mới là kẻ thù khiến pin điện thoại nhanh chai

Nhiều người dùng smartphone vẫn có thói quen rút sạc ngay khi pin chạm 100%, bởi lo ngại việc tiếp tục cắm điện sẽ khiến pin bị “sạc nhồi”, nhanh chai hoặc thậm chí gây nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ chế quản lý năng lượng trên điện thoại hiện đại đã thay đổi đáng kể. Các mạch quản lý pin, cảm biến nhiệt và thuật toán sạc có thể kiểm soát dòng điện khi pin đạt mức tối đa, thay vì tiếp tục nạp điện liên tục như cách nhiều người vẫn hình dung. Apple cho biết iPhone có thể ngừng sạc khi pin đạt đầy và chỉ tiếp tục bổ sung năng lượng khi dung lượng giảm xuống trong quá trình thiết bị ở trạng thái chờ. Samsung cũng áp dụng các cơ chế sạc duy trì nhằm hạn chế việc pin phải liên tục nhận dòng điện ở mức cao. Vì vậy, với thiết bị và bộ sạc đạt chuẩn, việc cắm sạc trong thời gian dài không còn là “kẻ thù” trực tiếp của tuổi thọ pin như nhiều người lo ngại.

Nhiệt độ cao trong lúc sạc, đặc biệt khi điện thoại đang xử lý tác vụ nặng, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa pin.

Thay vào đó, nhiệt độ cao mới là một trong những yếu tố đáng quan tâm nhất đối với pin lithium-ion trên smartphone. Trong quá trình sạc, đặc biệt khi sử dụng công nghệ sạc nhanh, lượng nhiệt sinh ra có thể tăng lên. Nếu điện thoại đồng thời phải xử lý các tác vụ nặng như chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc chạy ứng dụng liên tục, nhiệt độ càng dễ tăng. Theo thông tin được cung cấp, Apple cảnh báo việc sạc pin trong môi trường trên 35 độ C có thể tác động tiêu cực lâu dài đến tuổi thọ pin. Điều này cũng lý giải tại sao người dùng không nên vừa sạc vừa thực hiện những tác vụ nặng trong môi trường nóng. Việc đặt điện thoại dưới gối, trên bề mặt giữ nhiệt hoặc trong không gian bí khi sạc cũng có thể khiến khả năng tản nhiệt bị hạn chế, từ đó tạo thêm áp lực cho pin.

Sạc nhanh cũng là yếu tố cần được sử dụng hợp lý. Công nghệ này mang lại sự tiện lợi khi có thể bổ sung một lượng lớn năng lượng trong thời gian ngắn, nhưng việc thường xuyên đẩy pin qua quá trình sạc với cường độ cao có thể góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa hóa học bên trong. Vì thế, người dùng không nhất thiết phải loại bỏ sạc nhanh, mà nên tránh để thiết bị liên tục hoạt động ở trạng thái nhiệt cao trong lúc sạc. Một số smartphone chuyên biệt thậm chí đã phát triển công nghệ tách dòng, cho phép nguồn điện cung cấp trực tiếp cho hệ thống khi thiết bị đang hoạt động thay vì phải đi qua pin. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong những tình huống vừa cắm sạc vừa chơi game hoặc thực hiện tác vụ nặng, bởi nó có thể giảm lượng nhiệt phát sinh từ quá trình nạp năng lượng cho pin.

Nếu nhiệt độ là mối đe dọa lâu dài đối với tuổi thọ pin, thì phụ kiện sạc không rõ nguồn gốc lại là vấn đề liên quan trực tiếp đến cả độ bền thiết bị lẫn an toàn điện. Không ít củ sạc giá rẻ trên thị trường có thể cắt giảm các linh kiện bảo vệ hoặc không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn. Theo thử nghiệm được đề cập trong tài liệu, Electrical Safety First phối hợp với phòng thí nghiệm Nemko từng phát hiện tỷ lệ rất cao củ sạc giả không đạt các bài kiểm tra về cơ học và khả năng chịu tải. Khi những thành phần như lớp cách điện hoặc linh kiện bảo vệ không được thiết kế đúng chuẩn, sự cố điện có thể gây hậu quả nghiêm trọng, từ làm hỏng điện thoại đến tạo nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ. Đây là lý do người dùng không nên đánh đổi vài chục nghìn đồng để mua những bộ sạc không rõ xuất xứ chỉ vì công suất được quảng cáo hấp dẫn.

Người dùng nên ưu tiên củ sạc và cáp đạt chuẩn thay vì các phụ kiện giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Vì vậy, thay vì quá ám ảnh với việc phải rút sạc đúng thời điểm pin đạt 100%, người dùng nên tập trung vào những yếu tố có tác động thực tế hơn. Hãy sử dụng bộ sạc và cáp đạt chuẩn, hạn chế để smartphone quá nóng trong quá trình nạp năng lượng và tránh đặt máy ở nơi bí hoặc có nhiệt độ cao. Khi phát hiện củ sạc nóng bất thường, có mùi khét, phát tiếng động lạ hoặc cáp bị hư hỏng, người dùng nên ngừng sử dụng thay vì tiếp tục cắm điện. Với smartphone hiện đại, hệ thống quản lý pin đã có nhiều lớp bảo vệ để hạn chế tình trạng sạc quá mức. Tuy nhiên, không công nghệ nào có thể bù đắp cho một bộ sạc kém chất lượng hoặc thói quen sử dụng khiến thiết bị thường xuyên bị quá nhiệt. Muốn kéo dài tuổi thọ pin điện thoại, điều quan trọng không nằm ở việc canh từng phút để rút dây sạc, mà là kiểm soát nhiệt độ và lựa chọn phụ kiện an toàn.