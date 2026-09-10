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[GALLERY] 8 món Xiaomi giá hời dưới 500k

Số hóa - Xe

[GALLERY] 8 món Xiaomi giá hời dưới 500k

Từ tai nghe, máy sấy tóc đến đèn ngủ, bàn chải điện… đều có giá cực mềm, chỉ dưới 500.000 đồng, thậm chí mua được 2-3 món cùng lúc.

Thiên Trang (th)
Tai nghe Bluetooth Redmi Buds 6 Play với màng loa 10 mm cho âm thanh mạnh mẽ, pin tới 36 giờ, thiết kế nhỏ gọn dễ mang theo, giá chỉ khoảng 280.000 đồng.
Tai nghe Bluetooth Redmi Buds 6 Play với màng loa 10 mm cho âm thanh mạnh mẽ, pin tới 36 giờ, thiết kế nhỏ gọn dễ mang theo, giá chỉ khoảng 280.000 đồng.
Xiaomi Tag nhỏ gọn như đồng xu, gắn vào chìa khóa hay ví để định vị nhanh, giúp hội hay quên tìm đồ tiện lợi hơn, giá khoảng 370.000 đồng.
Xiaomi Tag nhỏ gọn như đồng xu, gắn vào chìa khóa hay ví để định vị nhanh, giúp hội hay quên tìm đồ tiện lợi hơn, giá khoảng 370.000 đồng.
Máy tỉa lông mũi Xiaomi Nose Hair Trimmer thiết kế nhỏ gọn, thao tác êm ái, đầu cắt tháo rời dễ vệ sinh, giá hợp lý khoảng 310.000 đồng.
Máy tỉa lông mũi Xiaomi Nose Hair Trimmer thiết kế nhỏ gọn, thao tác êm ái, đầu cắt tháo rời dễ vệ sinh, giá hợp lý khoảng 310.000 đồng.
Bút kiểm tra chất lượng nước Xiaomi TDS đo chỉ số tổng chất rắn hòa tan, hữu ích cho gia đình dùng máy lọc nước, giá chỉ 230.000 đồng.
Bút kiểm tra chất lượng nước Xiaomi TDS đo chỉ số tổng chất rắn hòa tan, hữu ích cho gia đình dùng máy lọc nước, giá chỉ 230.000 đồng.
Đèn ngủ cảm biến Xiaomi Mijia MJYD04YL tự động bật khi phát hiện chuyển động, tiện lợi cho phòng ngủ hoặc hành lang, giá cực rẻ chỉ 95.000 đồng.
Đèn ngủ cảm biến Xiaomi Mijia MJYD04YL tự động bật khi phát hiện chuyển động, tiện lợi cho phòng ngủ hoặc hành lang, giá cực rẻ chỉ 95.000 đồng.
Đèn không dây đa năng Xiaomi Magnetic Reading Light Bar thiết kế dạng thanh, gắn bằng nam châm, chiếu sáng linh hoạt, giá khoảng 465.000 đồng.
Đèn không dây đa năng Xiaomi Magnetic Reading Light Bar thiết kế dạng thanh, gắn bằng nam châm, chiếu sáng linh hoạt, giá khoảng 465.000 đồng.
Đèn học chống cận Xiaomi Mijia Lite Gen 2 ánh sáng tập trung, góc chiếu điều chỉnh linh hoạt, thiết kế tối giản, giá khoảng 474.000 đồng.
Đèn học chống cận Xiaomi Mijia Lite Gen 2 ánh sáng tập trung, góc chiếu điều chỉnh linh hoạt, thiết kế tối giản, giá khoảng 474.000 đồng.
Máy sấy tóc Xiaomi Compact Hair Dryer H101 gập gọn, luồng khí mạnh 15 m/giây, tạo 50 triệu ion âm, giá chỉ 350.000 đồng, tiện mang đi du lịch.
Máy sấy tóc Xiaomi Compact Hair Dryer H101 gập gọn, luồng khí mạnh 15 m/giây, tạo 50 triệu ion âm, giá chỉ 350.000 đồng, tiện mang đi du lịch.
Thiên Trang (th)
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