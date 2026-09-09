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[GALLERY] Xiaomi ra mắt Skynomad N90 Max cho dân Camping, hơn 1 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xiaomi ra mắt Skynomad N90 Max cho dân Camping, hơn 1 tỷ đồng

Mẫu xe SUV Xiaomi Skynomad N90 Max phiên bản Explorer Edition vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người thích "xê dịch".

Nguyễn Anh
Ngày 7/9/2026 vừa qua, Xiaomi đã chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Skynomad N90 Max ở thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này có giá từ 269.900 Nhân dân tệ (khoảng 944 triệu đồng). Bên cạnh phiên bản Max tiêu chuẩn, hãng cũng giới thiệu Skynomad N90 Max Explorer Edition với nóc tích hợp sẵn lều cắm trại chỉnh điện. Phiên bản này có giá 299.900 Nhân dân tệ (1,049 tỷ đồng).
Ngày 7/9/2026 vừa qua, Xiaomi đã chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Skynomad N90 Max ở thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này có giá từ 269.900 Nhân dân tệ (khoảng 944 triệu đồng). Bên cạnh phiên bản Max tiêu chuẩn, hãng cũng giới thiệu Skynomad N90 Max Explorer Edition với nóc tích hợp sẵn lều cắm trại chỉnh điện. Phiên bản này có giá 299.900 Nhân dân tệ (1,049 tỷ đồng).
Về ngoại hình, mẫu xe SUV Xiaomi Skynomad N90 Max sở hữu cụm đèn pha “Dragonfly” bố trí hình chữ thập cùng dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài. Đèn pha có tầm chiếu xa 624 m và vùng chiếu sáng góc rộng 180° ở chế độ chiếu gần.
Về ngoại hình, mẫu xe SUV Xiaomi Skynomad N90 Max sở hữu cụm đèn pha “Dragonfly” bố trí hình chữ thập cùng dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài. Đèn pha có tầm chiếu xa 624 m và vùng chiếu sáng góc rộng 180° ở chế độ chiếu gần.
Chưa hết, mẫu SUV này còn có hệ số lực cản không khí 0,255 Cd với cửa hút gió tích hợp trên nắp ca-pô, cho phép xe đạt độ sâu lội nước tối đa 750 mm và có khả năng nổi khẩn cấp. Bộ mâm 21 inch cùng thông số lốp 255/45 R21 phía trước và 265/45 R21 phía sau là trang bị tiêu chuẩn.
Chưa hết, mẫu SUV này còn có hệ số lực cản không khí 0,255 Cd với cửa hút gió tích hợp trên nắp ca-pô, cho phép xe đạt độ sâu lội nước tối đa 750 mm và có khả năng nổi khẩn cấp. Bộ mâm 21 inch cùng thông số lốp 255/45 R21 phía trước và 265/45 R21 phía sau là trang bị tiêu chuẩn.
Xiaomi Skynomad N90 Max sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.285 x 1.998 x 1.825 mm và chiều dài cơ sở 3.080 mm. Kích thước lớn mang đến không gian nội thất rộng rãi cho mẫu xe Trung Quốc này.
Xiaomi Skynomad N90 Max sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.285 x 1.998 x 1.825 mm và chiều dài cơ sở 3.080 mm. Kích thước lớn mang đến không gian nội thất rộng rãi cho mẫu xe Trung Quốc này.
Nội thất của xe cung cấp 3 chủ đề màu sắc, gồm be Ceramic, đen Midnight và nâu Mocha. Khoang nội thất xoay quanh màn hình thông tin giải trí 16,1 inch, chạy bằng hệ điều hành HyperOS và chip điều khiển khoang lái Qualcomm 8650. Một điểm đáng chú ý là cấu hình nội thất 2+2+3, cung cấp 11 cách bố trí không gian khác nhau và dung tích chứa đồ tối đa 1.831 lít.
Nội thất của xe cung cấp 3 chủ đề màu sắc, gồm be Ceramic, đen Midnight và nâu Mocha. Khoang nội thất xoay quanh màn hình thông tin giải trí 16,1 inch, chạy bằng hệ điều hành HyperOS và chip điều khiển khoang lái Qualcomm 8650. Một điểm đáng chú ý là cấu hình nội thất 2+2+3, cung cấp 11 cách bố trí không gian khác nhau và dung tích chứa đồ tối đa 1.831 lít.
Ghế trước và hàng ghế thứ hai có ghế không trọng lực tùy chọn, đi kèm chức năng massage, thông gió và sưởi. Cụm điều khiển trung tâm dạng đảo có thể di chuyển lên/xuống bằng ray trượt, được tích hợp tủ lạnh máy nén 9 lít và nhiều giao diện mở rộng hệ sinh thái.
Ghế trước và hàng ghế thứ hai có ghế không trọng lực tùy chọn, đi kèm chức năng massage, thông gió và sưởi. Cụm điều khiển trung tâm dạng đảo có thể di chuyển lên/xuống bằng ray trượt, được tích hợp tủ lạnh máy nén 9 lít và nhiều giao diện mở rộng hệ sinh thái.
Xiaomi Skynomad N90 Max sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV), kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với 2 mô-tơ điện. Động cơ 1.5T sản sinh công suất tối đa 112 kW (khoảng 150 mã lực). Trong khi đó, mô-tơ trước và sau lần lượt cho công suất tối đa 282 mã lực và 134 mã lực.
Xiaomi Skynomad N90 Max sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV), kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với 2 mô-tơ điện. Động cơ 1.5T sản sinh công suất tối đa 112 kW (khoảng 150 mã lực). Trong khi đó, mô-tơ trước và sau lần lượt cho công suất tối đa 282 mã lực và 134 mã lực.
Với bộ pin NCM có dung lượng 76 kWh, xe đạt phạm vi hoạt động thuần điện 464 km theo chuẩn CLTC. Tổng phạm vi hoạt động của xe đạt 1.705 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép chạy thêm 285 km sau 15 phút sạc, đồng thời duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu 6,26 lít/100 km theo chuẩn WLTC khi pin cạn.
Với bộ pin NCM có dung lượng 76 kWh, xe đạt phạm vi hoạt động thuần điện 464 km theo chuẩn CLTC. Tổng phạm vi hoạt động của xe đạt 1.705 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép chạy thêm 285 km sau 15 phút sạc, đồng thời duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu 6,26 lít/100 km theo chuẩn WLTC khi pin cạn.
Độ an toàn của xe được tăng cường nhờ khung chống lật tích hợp có độ bền 2.200 MPa và 12 túi khí. Hệ thống lái thông minh sử dụng chip Nvidia Thor công suất tính toán 700 TOPS cùng mô hình nhận thức Xiaomi HAD XLA. Phần cứng bao gồm cảm biến LiDAR gắn trên nóc, LiDAR thể rắn hướng về phía sau, radar sóng milimet 4D...
Độ an toàn của xe được tăng cường nhờ khung chống lật tích hợp có độ bền 2.200 MPa và 12 túi khí. Hệ thống lái thông minh sử dụng chip Nvidia Thor công suất tính toán 700 TOPS cùng mô hình nhận thức Xiaomi HAD XLA. Phần cứng bao gồm cảm biến LiDAR gắn trên nóc, LiDAR thể rắn hướng về phía sau, radar sóng milimet 4D...
Ngoài ra, xe còn có 11 camera độ phân giải cao và 12 radar siêu âm. Những trang bị này hỗ trợ các tính năng nâng cao như hỗ trợ lái tự động theo lộ trình định sẵn trên cao tốc/trong đô thị cũng như đỗ xe tự động. Hệ thống khung gầm sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết dạng H-arm phía sau, kết hợp với hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh 5 cấp.
Ngoài ra, xe còn có 11 camera độ phân giải cao và 12 radar siêu âm. Những trang bị này hỗ trợ các tính năng nâng cao như hỗ trợ lái tự động theo lộ trình định sẵn trên cao tốc/trong đô thị cũng như đỗ xe tự động. Hệ thống khung gầm sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết dạng H-arm phía sau, kết hợp với hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh 5 cấp.
Video: Ra mắt mẫu xe SUV Skynomad N90 Max 2026.
Nguyễn Anh
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