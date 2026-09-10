iPhone 18 ra mắt với chip 2nm, pin khủng và giá không tưởng

Apple vừa ra mắt iPhone 18 Pro và 18 Pro Max với chip A20 Pro 2nm đột phá, cải thiện pin đáng kể và mức giá gây bất ngờ.

Ra mắt vào sự kiện "Surprise and Shine" tại Apple Park, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple trong ngành công nghệ di động.

Thiết kế quen thuộc, nâng cấp tinh tế

Năm nay, iPhone 18 Pro và Pro Max giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế "candy bar" từ thế hệ trước, bao gồm cụm camera hình tam giác đặc trưng và mặt lưng kính kim loại. Điểm nhấn mới là tùy chọn màu burgundy thời thượng, bên cạnh các màu đen, bạc và glacier. Dynamic Island cũng được thu nhỏ và hỗ trợ hiển thị ba Live Activities đồng thời, ngoài việc đảm nhiệm tính năng Face ID.

Màn hình Super Retina XDR ProMotion với kích thước 6.3 inch (Pro) và 6.9 inch (Pro Max) mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động với độ sáng cải tiến.

Sức mạnh đột phá với chip A20 Pro 2nm

Trái tim của iPhone 18 Pro là chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm đầu tiên của Apple. Chipset này không chỉ tăng 50% băng thông bộ nhớ và sở hữu GPU 7 nhân nhanh hơn 40% so với A19 Pro, mà còn hứa hẹn mang lại hiệu quả năng lượng vượt trội nhờ sự tối ưu hóa phần cứng và phần mềm chặt chẽ. Mẫu chip này được kỳ vọng sẽ vượt qua cả Exynos 2600 của Samsung về hiệu suất thực tế.

Camera chuyên nghiệp và modem C2 mới

Cụm camera chính 48MP trên iPhone 18 Pro và Pro Max được nâng cấp với khẩu độ biến thiên vật lý f/1.6 - f/4.0, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt lượng ánh sáng thu vào và độ sâu trường ảnh. Ứng dụng Camera tích hợp các tùy chọn điều chỉnh thủ công chuyên nghiệp như khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và biểu đồ histogram trực tiếp.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro còn trang bị modem C2 do Apple tự phát triển, giúp tăng tốc độ tải lên và tiết kiệm năng lượng hơn 15% so với C1X, đồng thời hỗ trợ mmWave tại Mỹ. Máy chạy hệ điều hành iOS 27 với Apple Intelligence cải tiến, tập trung vào Siri AI thế hệ mới với khả năng cá nhân hóa và đàm thoại vượt trội.

Pin "trâu" hơn, thời gian sử dụng ấn tượng

Sự nâng cấp đáng kể nhất nằm ở dung lượng pin. iPhone 18 Pro và Pro Max sở hữu pin lớn hơn đáng kể, kết hợp với chip A20 Pro tiết kiệm năng lượng, cho phép phát video liên tục lên đến 36 giờ (Pro) và 45 giờ (Pro Max) đối với phiên bản eSIM. Các phiên bản có khay SIM vật lý có thời gian sử dụng giảm 2 giờ.

Giá bán và ngày lên kệ

Bất chấp tin đồn tăng giá mạnh, Apple đã giữ mức giá khá ổn định. iPhone 18 Pro (256GB) có giá khởi điểm 1.199 USD, còn iPhone 18 Pro Max (256GB) là 1.299 USD. Mức giá này, dù có nhỉnh hơn thế hệ trước, vẫn cạnh tranh tốt với các đối thủ như Galaxy S26 Ultra và Pixel 11 Pro XL.

Sản phẩm sẽ bắt đầu cho phép đặt hàng trước vào ngày 12 tháng 9 năm 2026 và chính thức lên kệ vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 tại hơn 65 quốc gia.