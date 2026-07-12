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Số hóa - Xe

Mitsubishi Triton thế hệ mới và những hình ảnh chưa từng công bố

Trước khi trở thành mẫu bán tải mang diện mạo mạnh mẽ như hiện nay, Mitsubishi Triton thế hệ mới đã trải qua nhiều phương án thiết kế khác nhau để hoàn thiện.

Nguyễn Thảo
Video: So sánh Ford Ranger & Mitsubishi Triton tại Việt Nam.

Theo những tư liệu được đăng tải trên tạp chí Motor Fan’s của Nhật Bản, đội ngũ thiết kế Mitsubishi từng thử nghiệm hàng loạt hướng tạo hình trước khi lựa chọn và hoàn thiện phương án cuối cùng cho phiên bản thương mại.

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Các bản phác thảo cho thấy hãng xe Nhật Bản đã cân nhắc nhiều cách thể hiện khác nhau cho phần đầu xe, đặc biệt là lưới tản nhiệt Dynamic Shield.

Các bản phác thảo cho thấy hãng xe Nhật Bản đã cân nhắc nhiều cách thể hiện khác nhau cho phần đầu xe, đặc biệt là lưới tản nhiệt Dynamic Shield. Một số phương án sở hữu phong cách hầm hố và góc cạnh hơn, trong khi những thiết kế khác lại tập trung vào cảm giác hiện đại, rộng và bề thế.

Bên cạnh phần đầu xe, khu vực vòm bánh, đường gân thân xe và tỷ lệ tổng thể cũng được nghiên cứu theo nhiều hướng. Mỗi phương án mang một cá tính riêng, từ thiên về vẻ khỏe khoắn, thực dụng cho đến phong cách thể thao và giàu chất SUV hơn.

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Phiên bản thương mại hiện nay nổi bật với dáng xe vuông vức, các mảng khối rõ ràng và ngôn ngữ thiết kế cứng cáp hơn so với thế hệ trước.

Sau quá trình chọn lọc, điều chỉnh và tinh giản, Mitsubishi đã đi đến thiết kế cuối cùng của All-New Triton. Phiên bản thương mại hiện nay nổi bật với dáng xe vuông vức, các mảng khối rõ ràng và ngôn ngữ thiết kế cứng cáp hơn so với thế hệ trước.

Những hình ảnh hậu trường này phần nào cho thấy quá trình phát triển một mẫu xe không chỉ dừng ở việc tạo ra diện mạo mới, mà còn là sự cân bằng giữa nhận diện thương hiệu, tính khí động học, khả năng sản xuất và nhu cầu thực tế của người dùng.

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Với Triton thế hệ mới, Mitsubishi đã chọn hướng thiết kế mang tính trưởng thành hơn, đồng thời nhấn mạnh chất bán tải địa hình và mạnh mẽ.

Với Triton thế hệ mới, Mitsubishi đã chọn hướng thiết kế mang tính trưởng thành hơn, đồng thời nhấn mạnh chất bán tải địa hình và sự mạnh mẽ đặc trưng của dòng xe này.

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