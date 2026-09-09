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Số hóa - Xe

Skoda Kodiaq và Octavia bị triệu hồi toàn cầu vì lỗi túi khí

Hàng loạt mẫu xe Skoda, trong đó Kodiaq và Octavia, đang phải triệu hồi trên toàn cầu do lỗi túi khí gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Skoda Kodiaq 2025 tại Việt Nam.

Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo đợt triệu hồi đối với hàng loạt mẫu xe Skoda trên toàn cầu do lỗi túi khí quen thuộc. Cụ thể, chất làm phồng trong cụm bơm khí có thể bị thoái hóa theo thời gian, khiến bộ phận này có nguy cơ nổ khi triển khai và làm văng các mảnh kim loại vào người ngồi trong xe.

Hiện chưa có thông tin về số lượng xe Skoda bị ảnh hưởng cụ thể bởi đợt triệu hồi trên, nhưng tất cả đều được sản xuất tại Cộng hòa Séc từ ngày 23/05/2016 đến ngày 07/12/2017, gồm các mẫu xe: Kodiaq, Octavia, Fabia, Rapid, Yeti, Superb, Citigo, Roomster.

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Skoda Kodiaq và Octavia bị triệu hồi toàn cầu vì lỗi túi khí.

Theo thông báo, nhà sản xuất Skoda đề nghị các khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởngdừng sử dụng xe trước khi được khắc phục hoàn toàn.

Vào tháng 4 vừa qua, nhà phân phối Thành Công đã thực hiện đợt triệu hồi mẫu xe Skoda Kodiaq với số lượng 100 chiếc (nhập khẩu từ châu Âu với thời gian sản xuất từ 03/9/2024 đến 22/8/2025) do lỗi túi khí bên hông người ngồi phía trước không hoạt động đúng thiết kế.

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