Apple trình làng iPhone Duo: Tái định nghĩa điện thoại gập?

Sự kiện Apple Event 2026, dưới sự dẫn dắt của CEO mới John Ternus, đã chính thức khai màn với tâm điểm là iPhone Duo – chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Đây được xem là sự đổi mới đáng kể nhất đối với dòng sản phẩm iPhone kể từ khi Apple loại bỏ nút Home vật lý trên iPhone X vào năm 2017.

iPhone Duo nổi bật với màn hình hiển thị lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone, đồng thời có khả năng gập gọn dễ dàng mang theo. Thiết bị sở hữu khung viền titan hoàn thiện dạng gương, đi kèm bản lề biến thiên mô-men xoắn tùy chỉnh và nam châm giữ máy đóng chặt. Màn hình chính được thiết kế để luôn phẳng khi mở ra. Hệ thống camera kép, thay vì ba camera như các mẫu Pro, đảm bảo tỷ lệ khung hình nhất quán trên cả hai màn hình.

iPhone 18 series: Nâng cấp toàn diện

Bên cạnh iPhone Duo, Apple cũng giới thiệu iPhone 18 và iPhone 18 Pro Max với hai tùy chọn màu sắc mới là Glacier và Burgundy, giá khởi điểm từ 1.199 USD. CEO John Ternus nhấn mạnh những tiến bộ vượt bậc về trí tuệ nhân tạo, hiệu năng, thời lượng pin và camera.

Cụ thể, iPhone 18 Pro có kích thước 6.3 inch và iPhone 18 Pro Max là 6.9 inch. Cả hai đều được trang bị chip A20 Pro mới nhất. Apple khẳng định "thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay" cùng khả năng sạc có dây nhanh hơn. Các mẫu Pro sở hữu camera chính Fusion 48MP với khẩu độ biến thiên, tích hợp Apple Intelligence và Siri AI tiêu chuẩn, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới và Dynamic Island cải tiến.

Những đối thủ dày dặn kinh nghiệm làm điện thoại gập

Mặc dù Samsung và Huawei đã tiên phong trong thị trường điện thoại gập từ năm 2019, nhưng các thiết bị này vẫn chỉ chiếm một phân khúc nhỏ. Tuy nhiên, với iPhone Duo, ngay cả khi có mức giá dự kiến hơn 2.000 USD, các nhà phân tích của International Data Corporation tin rằng Apple sẽ chiếm lĩnh 40% thị phần điện thoại gập ngay trong năm tới.

Apple được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế "vào sau" để hoàn thiện các thách thức kỹ thuật, đặc biệt là bản lề bền bỉ và giảm thiểu nếp gấp màn hình. Khả năng kháng bụi, kháng nước vẫn là một yếu tố cần theo dõi, khi mà Google Pixel 10 Pro Fold đã đạt chuẩn IP68.

Sự kiện lần này cũng đánh dấu sự thay đổi trong lịch trình ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple. Hãng sẽ tập trung giới thiệu iPhone Duo và dòng iPhone Pro/Pro Max, trong khi các mẫu iPhone phổ thông hơn sẽ được trình làng vào mùa xuân năm sau. Động thái này nhằm cân bằng chu kỳ doanh thu, vốn thường tập trung mạnh vào quý cuối năm.