Android TV 4 năm tuổi hồi sinh nhờ AI

Sau 4 năm hoạt động, một chiếc Android TV có thể trở nên ì ạch đến mức những thao tác tưởng như đơn giản như mở ứng dụng, chuyển menu hay truy cập cài đặt cũng mất nhiều thời gian. Thay vì thay TV mới hoặc mua thêm TV Box, một kỹ sư AI đã thử nghiệm cách khác: giao cho Claude Code trực tiếp xử lý phần mềm trên thiết bị. Kết quả được anh mô tả là chiếc TV sau khi tối ưu thậm chí còn phản hồi nhanh và mượt hơn thời điểm mới mua.

Claude Code được sử dụng để kết nối và tối ưu chiếc Android TV đã qua 4 năm sử dụng.

Người thực hiện thử nghiệm là Mert Cobanov, một kỹ sư AI. Anh kích hoạt Developer Options trên Android TV rồi thiết lập kết nối với thiết bị thông qua ADB, sau đó sử dụng Claude Code để tiến hành quá trình tối ưu. Điểm đáng chú ý là AI không chỉ đưa ra danh sách hướng dẫn hay những câu lệnh để người dùng tự thực hiện. Tác nhân AI trực tiếp thao tác trên TV, xác định các thành phần không cần thiết và tiến hành vô hiệu hóa chúng nhằm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống.

Quá trình “dọn dẹp” còn bao gồm việc thay đổi giao diện mặc định bằng FLauncher và rút ngắn thời gian của các hiệu ứng chuyển cảnh. Những điều chỉnh này hướng tới một mục tiêu khá đơn giản: giảm số lượng thành phần phải hoạt động và khiến giao diện phản hồi nhanh hơn. Đặc biệt, Cobanov cho biết toàn bộ quá trình không yêu cầu quyền root. Các ứng dụng cũng không bị xóa hoàn toàn khỏi thiết bị mà chỉ được vô hiệu hóa, nhờ đó người dùng vẫn có thể kích hoạt lại khi cần. Hệ thống còn ghi lại những ứng dụng đã bị tắt để quá trình khôi phục dễ dàng hơn.

Cách làm này đánh trúng một vấn đề phổ biến của Smart TV. Phần cứng trên nhiều mẫu TV thường không dư dả về CPU, RAM hay bộ nhớ lưu trữ, trong khi hệ điều hành và ứng dụng liên tục được cập nhật theo thời gian. Sau vài năm, lượng phần mềm chạy nền cùng các dịch vụ đi kèm có thể khiến thiết bị phản hồi chậm hơn đáng kể. Đây cũng là lý do TV Box và HDMI stick trở thành lựa chọn phổ biến, bởi người dùng có thể bổ sung một nền tảng xử lý mới mà không cần thay toàn bộ màn hình. Tuy nhiên, giải pháp đó đồng nghĩa với việc phải có thêm thiết bị, dây kết nối và đôi khi là một chiếc điều khiển khác.

Điểm khiến thử nghiệm của Cobanov đáng chú ý nằm ở vai trò mới của tác nhân AI. Trước đây, việc debloat Android thường đòi hỏi người dùng phải hiểu ADB, biết chính xác ứng dụng nào có thể vô hiệu hóa và tránh can thiệp nhầm vào thành phần quan trọng của hệ thống. Với Claude Code, phần lớn công việc kỹ thuật được tự động hóa, trong khi các thay đổi vẫn có thể đảo ngược. Cobanov thậm chí đã chia sẻ quy trình gồm 4 bước và câu lệnh để những người dùng khác tham khảo, đồng thời cung cấp cách khôi phục từng ứng dụng nếu muốn.

Thay vì xóa ứng dụng, quá trình tối ưu chủ yếu vô hiệu hóa các thành phần không cần thiết để có thể khôi phục khi cần.

Dù vậy, kết quả này không đồng nghĩa mọi Android TV đã sử dụng 4 năm đều có thể “hồi sinh” theo cách tương tự. Hiệu quả phụ thuộc vào phần cứng, phiên bản Android TV, lượng ứng dụng cài đặt và tình trạng phần mềm của từng thiết bị. Điều đáng chú ý hơn là thử nghiệm cho thấy tác nhân AI đang tiến thêm một bước: từ công cụ trả lời câu hỏi thành một hệ thống có khả năng trực tiếp thực hiện công việc kỹ thuật trên thiết bị. Nếu cách tiếp cận này tiếp tục được hoàn thiện, việc tối ưu những thiết bị cũ có thể trở nên dễ tiếp cận hơn, thay vì buộc người dùng phải nâng cấp phần cứng.