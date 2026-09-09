iPhone 18 Pro có thể thành iPhone “tiêu chuẩn” mới của Apple

Apple có thể đang chuẩn bị thực hiện một thay đổi chưa từng có trong lịch sử dòng iPhone. Thay vì cùng lúc giới thiệu iPhone 18 và iPhone 18 Pro vào mùa thu như thông lệ, hãng được cho là sẽ tách lịch trình ra mắt thế hệ iPhone mới thành nhiều giai đoạn. Theo những thông tin được cung cấp, iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2 có thể bị trì hoãn đến đầu năm 2027, trong khi sự kiện mùa thu năm nay tập trung vào iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra hoàn toàn mới. Nếu kịch bản này xảy ra, iPhone 18 Pro sẽ không còn đơn thuần là phiên bản cao cấp hơn của một mẫu iPhone tiêu chuẩn, mà có thể trở thành chiếc iPhone mới gần nhất với khái niệm “iPhone dành cho số đông” trong mùa mua sắm cuối năm.

Ảnh concept iPhone 18 Pro với thiết kế và hệ thống camera được kỳ vọng nâng cấp mạnh. (Ảnh: 9to5mac)

Sự thay đổi này đáng chú ý bởi cách Apple xây dựng danh mục sản phẩm trong nhiều năm qua vốn khá dễ đoán. Người dùng thường có thể lựa chọn giữa một mẫu iPhone tiêu chuẩn với giá thấp hơn và các phiên bản Pro đắt tiền hơn, trong đó dòng Pro đảm nhiệm vai trò trình diễn những công nghệ mới nhất. Tuy nhiên, nếu iPhone 18 tiêu chuẩn thực sự vắng mặt trong mùa thu, nhóm khách hàng muốn mua một chiếc iPhone thế hệ mới sẽ gần như chỉ còn iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. iPhone Ultra được dự đoán hướng tới phân khúc rất cao cấp nên khó trở thành lựa chọn phổ biến. Trong khi đó, người dùng muốn tiết kiệm chi phí vẫn có thể tìm đến iPhone 17, iPhone 17e hoặc iPhone Air. Điều này vô tình khiến iPhone 18 Pro trở thành gương mặt đại diện chính cho thế hệ iPhone mới trong các chiến dịch quảng bá của Apple và nhà mạng.

Không chỉ thay đổi về vị trí trong danh mục sản phẩm, iPhone 18 Pro còn được kỳ vọng sở hữu hàng loạt nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt ở hệ thống camera. Đây vốn là một trong những yếu tố Apple thường sử dụng để tạo khoảng cách giữa iPhone Pro và các phiên bản tiêu chuẩn. Những thông tin ban đầu cho thấy camera trên thế hệ mới có thể tiếp tục được cải tiến cả về phần cứng lẫn khả năng xử lý hình ảnh. Nếu Apple đưa thêm các tính năng chụp ảnh mới lên iPhone 18 Pro, camera sẽ tiếp tục là một trong những lý do quan trọng để người dùng lựa chọn phiên bản Pro thay vì các mẫu iPhone cũ hơn. Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến quay video, chụp ảnh thiếu sáng, zoom và các tính năng xử lý bằng AI, những thay đổi này có thể giúp iPhone 18 Pro duy trì lợi thế trong phân khúc smartphone cao cấp.

Một yếu tố khác khiến thế hệ iPhone năm nay được chú ý là sự xuất hiện của iPhone Ultra và iPhone màn hình gập. Nếu Apple thực sự đưa một mẫu iPhone màn hình gập vào sự kiện, hãng sẽ chính thức mở rộng dòng sản phẩm sang một phân khúc mà nhiều đối thủ Android đã tham gia từ nhiều năm. Sự xuất hiện của iPhone Ultra cũng có thể giúp Apple phân tầng sản phẩm rõ hơn: iPhone 18 Pro hướng đến nhóm người dùng cao cấp phổ thông, iPhone 18 Pro Max dành cho khách hàng muốn màn hình và thời lượng pin lớn hơn, còn Ultra trở thành sản phẩm mang tính biểu tượng. Cách phân bổ này có thể tạo thêm khoảng trống để iPhone 18 Pro đảm nhận vai trò sản phẩm chủ lực thay vì bị đặt cạnh một mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn có giá thấp hơn.

Dù vậy, chiến lược này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Nếu giá iPhone 18 Pro tiếp tục tăng trong khi phiên bản tiêu chuẩn không xuất hiện, khoảng cách giữa nhu cầu của người dùng phổ thông và sản phẩm mới nhất của Apple có thể trở nên lớn hơn. Một bộ phận khách hàng đang sử dụng iPhone 15, iPhone 16 hoặc iPhone 17 có thể không cảm thấy đủ động lực để nâng cấp nếu mức giá của mẫu máy mới vượt quá ngân sách. Khi đó, việc trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn có thể khiến chu kỳ nâng cấp kéo dài thay vì thúc đẩy doanh số. Ngược lại, nếu các tính năng mới đủ hấp dẫn, iPhone 18 Pro có cơ hội trở thành một trong những mẫu iPhone Pro bán chạy nhất của Apple.

iPhone 18 Pro có thể trở thành mẫu iPhone mới chủ lực của Apple trong mùa thu năm nay.

Theo lịch trình được cung cấp, sự kiện “Surprise and Shine” của Apple diễn ra lúc 10h ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương, tương đương 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Người dùng có thể theo dõi chương trình trên website Apple Events, YouTube hoặc ứng dụng Apple TV. Bên cạnh iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập, Apple còn được kỳ vọng giới thiệu các mẫu Apple Watch mới, AirPods 5 cùng một số sản phẩm khác. Nếu những thông tin hiện tại chính xác, sự kiện này không chỉ đánh dấu màn ra mắt một thế hệ iPhone mới mà còn mở đầu cho cách Apple tái cấu trúc dòng iPhone khác biệt đáng kể so với những năm trước.