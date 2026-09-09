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Số hóa - Xe

5 sạc dự phòng đáng mua để quẩy concert

Mùa concert sôi động cũng là lúc sạc dự phòng lên ngôi. 5 mẫu pin dưới đây nổi bật nhờ dung lượng tốt, sạc nhanh và thiết kế tiện dụng.

Thiên Trang (th)
5 sạc dự phòng đáng mua để quẩy concert

Mùa concert đang bước vào giai đoạn sôi động, kéo theo nhu cầu sử dụng smartphone tăng mạnh. Với những người thường xuyên quay fancam, chụp ảnh, livestream hoặc liên tục cập nhật mạng xã hội, việc điện thoại hết pin giữa chương trình có thể biến trải nghiệm đáng nhớ thành một “thảm họa” nhỏ. Đúng dịp sale 9/9, nhiều mẫu sạc dự phòng đang được giảm giá mạnh, có sản phẩm lên tới 60%, mở ra cơ hội nâng cấp phụ kiện với chi phí dễ chịu hơn. Tiêu chí đáng chú ý không chỉ nằm ở dung lượng pin mà còn là công suất sạc, khả năng tương thích và mức độ thuận tiện khi vừa cầm điện thoại vừa sạc.

Sạc dự phòng là phụ kiện gần như không thể thiếu với người thường xuyên quay fancam và sử dụng smartphone tại concert. (Ảnh: ngonboxe.com)

Đáng chú ý trong nhóm này là Ugreen Qi2.2 25W 10.000mAh, hướng đến người dùng iPhone từ thế hệ 12 trở lên. Sản phẩm hỗ trợ chuẩn Qi2.2, cho phép kết nối từ tính với điện thoại tương thích theo kiểu gọn gàng, hạn chế tình trạng dây cáp vướng víu khi quay video. Công suất 25W cũng giúp rút ngắn thời gian nạp pin, trong khi thiết kế nhỏ gọn phù hợp để mang theo trong những sự kiện kéo dài nhiều giờ. Trong đợt sale 9/9, sản phẩm được nêu mức giảm tới 60%, với giá khoảng 1.012.500 đồng trên Shopee. Nếu ưu tiên sự tiện dụng khi sử dụng cùng iPhone, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Anker MagGo A1654 10.000mAh lại gây chú ý nhờ trải nghiệm sạc không dây và màn hình hiển thị trực quan. Thiết bị hỗ trợ sạc từ tính 15W, đồng thời có màn hình thông minh cho phép người dùng theo dõi phần trăm pin còn lại và trạng thái sạc. Thiết kế bo tròn cùng lớp phủ hạn chế bám bẩn giúp mẫu pin này phù hợp với người dùng đề cao cả công năng lẫn ngoại hình. Mức giá sale được cung cấp khoảng 1.223.558 đồng. Trong khi đó, Cuktech Mini 55W 10.000mAh tập trung vào khả năng sạc nhanh đa nền tảng. Mẫu pin có công suất tối đa 55W với thiết bị Xiaomi, 45W cho Samsung và tương thích với các dòng iPhone mới, phù hợp với người thường xuyên di chuyển nhưng không muốn mang theo một viên pin quá cồng kềnh. Giá sale được nêu ở mức 606.000 đồng.

Nếu ưu tiên sự gọn gàng, Baseus Qpow3 PD 22.5W là một phương án đáng chú ý nhờ cáp sạc được tích hợp trực tiếp trên thân thiết bị. Người dùng không cần mang thêm dây rời, đặc biệt hữu ích khi đi concert, du lịch hoặc các chuyến đi ngắn. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh PD 22.5W, có thể cấp điện cho hai thiết bị cùng lúc và trang bị màn hình LED để kiểm tra dung lượng còn lại. Giá sale theo thông tin được cung cấp là khoảng 566.000 đồng. Với những người thường xuyên quên dây cáp, thiết kế này có thể giúp giảm đáng kể số phụ kiện phải mang theo.

Các mẫu pin tích hợp sạc từ tính hoặc cáp trực tiếp giúp người dùng giảm bớt phụ kiện khi tham gia sự kiện đông người.

Ở phân khúc công suất cao, Xiaomi 165W Power Bank 10.000mAh nổi bật với mức công suất lên tới 165W, hướng đến cả những thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn như laptop. Pin được tích hợp sẵn cáp sạc trên thân máy, đồng thời có thiết kế hỗ trợ tản nhiệt và hệ thống bảo vệ mạch điện nhằm kiểm soát quá trình sạc nhanh. Đây là lựa chọn phù hợp hơn với người muốn một nguồn điện di động đa năng thay vì chỉ phục vụ smartphone. Nhìn chung, tùy nhu cầu, người dùng có thể chọn sạc từ tính như Ugreen hoặc Anker để thao tác thuận tiện, ưu tiên Cuktech và Baseus nếu cần sự nhỏ gọn, hoặc hướng đến Xiaomi nếu muốn công suất cao để sạc nhiều loại thiết bị. Dù săn sale 9/9, người mua vẫn nên kiểm tra đúng công suất tương thích với smartphone và ưu tiên sản phẩm, cáp sạc có nguồn gốc rõ ràng để sử dụng an toàn.

#sạc dự phòng #concert #dung lượng pin #sạc nhanh #phụ kiện điện thoại #sale 9/9

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